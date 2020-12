Η Έφη Σαρρή και ο Τρύφωνας Σαμαράς ήταν το ζευγάρι που αποχώρησε από το επεισόδιο του J2US, το βράδυ του Σαββάτου 5 Δεκεμβρίου 2020,στο οποίο έκανε guest εμφάνιση ο Βασίλης Καρράς.

Με την αποχώρηση του ζευγαριού ολοκληρώθηκε το επεισόδιο του τηλεοπτικού διαγωνισμού Just the 2 of Us του τηλεοπτικού σταθμού Open, ύστερα από την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού και αφού είχαν συγκεντρώσει πρώτα μία από τις μικρότερες βαθμολογίες από τους κριτές.

Σύμφωνα με τη βαθμολογία των κριτών, η οποία παρά ένα βαθμό άγγιξε το άριστα, η καλύτερη εμφάνιση ήταν αυτή της Νατάσας Καλογρίδη και του Νικόλα Ραπτάκη, η οποίοι ερμήνευσαν το τραγούδι «Sharona». Ο βαθμός που στέρησε το άριστα από το ζευγάρι, δεν δόθηκε από τον Σταμάτη Φασουλή, ο οποίος διεκυκρίνησε πως αυτό που τον έκανε να διστάσει ήταν η ακινησία που παρουσίασε το ζευγάρι πάνω στη σκηνή.

Η εμφάνιση του Βασίλη Καρρά

Στο επεισόδιο του Just the 2 Of Us έκανε guest εμφάνιση – έκπληξη ο Βασίλης Καρράς. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ερμήνευσε παλιά και νέα τραγούδια, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους στο στούντιο αλλά και στους τηλεθεατές μοναδικές στιγμές κεφιού. Μάλιστα, μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήταν και το ντουέτο του με τη Δέσποινα Βανδή επί σκηνής, με ένα τραγούδι που όπως σημείωσε η Δέσποινα ήταν του 1994.

Η συγκίνηση του Νίκου Κοκλώνη για τις ευχές

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και μετά από τις 00:00 το βράδυ, όταν πια είχε μπει η Κυριακή και επισήμως ήταν η ονομαστική εορτή του Νίκου Κοκλώνη, οι υπεύθυνοι της εκπομπής παρουσίασαν βίντεο με διάφορους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς και φίλους του παρουσιαστή, οι οποίοι του πρόσφεραν τις ευχές τους.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης συγκινήθηκε από την συγκεκριμένη κίνηση και αποκάλυψε πως θεωρεί ως οικογένειά του τους συνεργάτες αλλά και τους κριτές και τους παίκτες του διαγωνισμού, ευχαριστώντας παράλληλα όσους του ευχήθηκαν.

