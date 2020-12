Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα ο σταρ του Χόλυγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος αναγκάστηκε να χάσει 25 κιλά για τις ανάγκες της νέας του ταινίας, γεγονός που προξένησε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο διάσημος ηθοποιός διαγνώστηκε με παγκρεατίτιδα, ωστόσο στην περίπτωσή του, δεν κινδύνευσε η ζωή του. Ο Διεθνής Τύπος κάνει λόγο για εξαντλητικές προσπάθειες για γρήγορη και άμεση απώλεια κιλών, η οποία του ”κόστισε ακριβά”. Ο 59χρονος ηθοποιός παραδέχθηκε πως ίσως δεν φρόντισε τον εαυτό του, κάνοντας δηλώσεις στην εφημερίδα ”Daily Mirror”:

«Νομίζω ότι προσπάθησα πολύ σκληρά να χάσω το βάρος γρήγορα και μάλλον δεν φρόντιζα τον εαυτό μου. Μου πήρε κάποιες εβδομάδες για να γίνω καλύτερα και ως σκηνοθέτης δεν είναι τόσο εύκολο γιατί χρειάζομαι ενέργεια».

Ο Αμερικανός ηθοποιός θα υποδυθεί τον ρόλο ενός αστρονόμου που επιχειρεί να προειδοποιήσει τους αστροναύτες ότι έρχεται η καταστροφή της Γης, σε ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, του οποίου την σκηνοθεσία υπογράφει ο ίδιος. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, χρειαζόταν να χάσει αρκετά κιλά και να πάψει να ξυρίζεται, ενώ παράλληλα έπρεπε να ταξιδέψει στην Αρκτική μαζί με τους βρετανούς ηθοποιούς Φελίσιτι Τζόουνς και Ντέιβιντ Ογιέλο.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Good Morning, Midnight» της Λίλι Μρουκς Ντάλντον: «Ο Όγκαστιν, ένας ευφυής, ηλικιωμένος αστρονόμος, έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη των αστεριών. Για χρόνια ζούσε σε σκηνές και τροχόσπιτα στη φύση, παρατηρώντας τον ουρανό για αποδείξεις που θα αποκάλυπταν τον τρόπο που δημιουργήθηκε το σύμπαν. Στο τελευταίο του ταξίδι στην Αρκτική έρχεται η είδηση μιας επερχόμενης φυσικής καταστροφής. Οι επιστήμονες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σημείο, όμως ο Όγκαστιν αρνείται να εγκαταλείψει τη δουλειά του. Σύντομα, ο ήρωας συνειδητοποιεί πως τα ραδιοκύματα έχουν σωπάσει και ότι εκείνος και ένα κορίτσι που εμφανίζεται μυστηριωδώς είναι οι μόνοι που έχουν απομείνει ζωντανοί».

George Clooney directs & stars in THE MIDNIGHT SKY, a new film about a lone scientist racing to stop a crew of astronauts (Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Demian Bichir & Tiffany Boone) from returning home after a global catastrophe.

