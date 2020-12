Ο αγαπημένος ηθοποιός Τζεφ Μπρίτζες μίλησε για την ασθένεια του, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, χωρίς ωστόσο να χάνει την αισιοδοξία και το χιούμορ του. Ο 71χρονος προέβη σε ανάρτηση φωτογραφίας, στην οποία βρίσκεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του, με ξυρισμένο κεφάλι και αγκαλιά με ένα κουτάβι.

Στην λεζάντα έγραψε:

«Ιδού τα νεότερα:

-Αισθάνομαι καλά

– Ξύρισα το κεφάλι μου

– Πήρα ένα κουτάβι – Τον Monty

– Είχα γενέθλια – 71 χρονών άνδρας».

Here’s the latest: • Feeling good • Shaved my head • Got a puppy – Monty • Had a Birthday – 71, man

Περίπου δύο μήνες πριν, είχε αποκαλύψει πως πάσχει από λέμφωμα, προχωρώντας σε ανάρτηση στην οποία έγραφε:

«Όπως θα έλεγε ο Dude… Νέα σκ@@α ήρθαν στο φως. Διαγνώστηκα με λέμφωμα. Αν και πρόκειται για σοβαρή ασθένεια νιώθω τυχερός γιατί έχω μια σημαντική ομάδα γιατρών γύρω μου και η πρόγνωση είναι καλή».

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020