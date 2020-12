Τα φώτα της δημοσιότητας έστρεψε επάνω της στον τελικό του GNTM 3 η κορυφαία σχεδιάστρια Celia Kritharioti, η οποία έκλεψε για μια ακόμη φορά τις εντυπώσεις με τις μοναδικές δημιουργίες της. Χαρακτηριστική κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του τελικού του reality μόδας, ήταν η εμφάνιση της Βίκυς Καγιά, η οποία έλαμπε μέσα στην εντυπωσιακή μακριά ροζ τουαλέτα της, κεντημένη στο χέρι με φτερά και κόσμημα στο λαιμό από πολύτιμους λίθους, όλα δια χειρός Celia Kritharioti.

Ιδιαίτερη λάμψη είχε και η Παρασκευή Κερασιώτη, το μοναδικό κορίτσι που κατάφερε να φτάσει στον τελικό, και η οποία φορούσε επίσης δύο δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας! Στην πρώτη δοκιμασία φωτογράφισης, πόζαρε με μπούστο και φούστα, κεντημένα στο χέρι με πέρλες και κρύσταλλα, καθώς και ένα tailor made ζευγάρι γόβες, όλα με την υπογραφή Celia Kritharioti, ενώ στην τελική δοκιμασία επέλεξε midi φόρεμα με χειροποίητα κρόσσια σε απαλές αποχρώσεις του κίτρινου και του γαλάζιου και κέντημα στους ίδιους τόνους.

Να σημειωθεί ότι οι δημιουργίες της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που το Next Top Model σε Ελλάδα και εξωτερικό επιλέγει τον Οίκο Celia Kritharioti.

Το 2018 η παρουσιάστρια και θρυλικό top model Heidi Klum εμφανίστηκε στον τελικό του Germany’s Next Top Model, φορώντας εντυπωσιακό ολοκέντητο χειροποίητο φόρεμα με fringes by Celia Kritharioti Couture. Λίγους μήνες πριν, τα μοντέλα του γερμανικού Next Top Model, φωτογραφήθηκαν με ρούχα από τη σειρά prêt a porter 5226 της Σίλιας Κριθαριώτη, σε ένα special make over επεισόδιο που γυρίστηκε στο Los Angeles. Επίσης και το 2015 στον τελικό του Μεξικάνικου Next Top Model, όλα τα μοντέλα εμφανίστηκαν φορώντας Celia Kritharioti Couture.

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο παλαιότερος οίκος μόδας της Ελλάδας, είναι συνώνυμο της κομψότητας και έχει χτίσει μια πολύ καλή σχέση με δεκάδες celebrities από τη διεθνή showbiz, που εμπιστεύονται το brand για κάθε glamorous εμφάνισή τους

