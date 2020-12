Ένα μοναδικό ντουέτο έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι θαυμαστές της Δέσποινας Βανδή. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο με την κόρη της Μελίνα, να τραγουδούν μαζί τραγούδι της Lady Gaga. Πρόκειται για ένα τραγούδι από την ταινία «A Star Is Born».

View this post on Instagram A post shared by Despina Vandi (@desp1navandi)

Σημειώνεται πως όσοι παρακολούθησαν το live του Σαββάτου στην εκπομπή J2US είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα ντουέτο έκπληξη με τη Δέσποινα Βανδή και τη Καίτη Γαρμπή.

Η Δέσποινα Βανδή μετά τα πολύωρα γυρίσματα για το Just the 2 of us, ανέβασε στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο με την 16χρονη κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη. Οι δυο τους τραγουδούν μαζί το κομμάτι «Always Remember Us This Way» της Lady Gaga από τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 2018 «A Star Is Born», παίρνοντας πολλές χιλιάδες views. Στην ανάρτησή της η Δέσποινα Βανδή, η οποία παρουσίασε και την ταξιδιωτική εκπομπή του Open «My Greece», έγραψε: «Μια γλυκιά καλημέρα από εμένα και το αστέρι μου! Γύρισα από το @j2us_gr και είχε κέφια!».

Η 16χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έχει μεγαλώσει και είναι μια κούκλα, ενώ φαίνεται πως έχει πάρει το ταλέντο της μαμάς της. Όπως ήταν λογικό η ανάρτησή της, εντυπωσίασε τους διαδικτυακούς φίλους της και συγκέντρωσε χιλιάδες likes, καθώς και αμέτρητα σχόλια θαυμασμού από φίλους και άλλους celebrities.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσιεύει βίντεο, όπου τραγουδά μαζί με την κόρη της, η οποία διαθέτει πολύ καλή φωνή. Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες οι δύο τους, μάνα και κόρη, πρόσφεραν ένα ακόμα διαμάντι στους διαδικτυακούς φίλους τους. Τραγούδησαν μαζί ένα μοναδικό τραγούδι αφήνοντας… άφωνους όσους τους απήλαυσαν. Πρόκειται για το γνωστό τραγούδι «Everybody’s searching for a hero» της αξεπέραστης Whitney Houston, ενώ η ερμηνεία μάνας και κόρης ήταν μαγευτική.

View this post on Instagram A post shared by Despina Vandi (@desp1navandi)

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις