Θύελλα αντιδράσεων και σχολίων προκάλεσε η ανάρτηση της ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον, στην οποία απεικονιζόταν ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι από ξύλο, με την επιγραφή ”Πρώτη πανδημία 2020”. Παρά το γεγονός πως, για την δημοφιλή ηθοποιό το στολίδι αυτό ενδέχεται να αποτελεί αναμνηστικό, ενώ η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τον ιό ενθαρρύνοντας τους φαν της και υπογραμμίζοντας την σοβαρότητά του, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να την κατηγορήσουν.

Η Τζένιφερ Άνιστον χαρακτηρίστηκε από πολλούς φαν και μη ως ”ανόητη”, ”αναίσθητη” αλλά και ”εκτός επαφής”. Δεν έλειψαν μάλιστα τα υβριστικά σχόλια και οι χυδαίοι χαρακτηρισμοί, ενώ η φωτογραφία του στολιδιού αναδημοσιεύτηκε χιλιάδες φορές.

Now Jennifer Aniston what the fuck are you doing girl pic.twitter.com/3LzoTAmwqt — florence pugh’s nose (@osnapitzlyndsey) December 26, 2020

This is exactly why I really dgaf about celebrities or celebrity culture. Look how tone deaf and out of touch this shit is 👀#jenniferaniston smh. pic.twitter.com/vV4qjfnizv — meh (@Meehoooe) December 26, 2020

Jennifer Aniston’s Coronavirus Christmas Bauble Isn’t Getting Good Reviews she expected. Showing how out of touch with reality 53 yes old is. Such an intensity post to post to her followers. Showing no respect to pandemic victims and their famalies. #boycottJeniferAniston pic.twitter.com/IfDnkUyvZI — JudyJu (@judyju18) December 26, 2020

Is Jennifer Aniston expecting more pandemics than this one? pic.twitter.com/SPBx3546Yw — holly (@hollyelaine2004) December 26, 2020

jennifer aniston is wildin’ please i can’t with this woman- pic.twitter.com/7v0sz5GjMU — ًmina⸆⸉ (@homewithzouis) December 26, 2020

Αξίζει να αναφερθεί πως, αρκετοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να υποστηρίξουν την διάσημη ηθοποιό, εξηγώντας πως πρόκειται για παρεξήγηση ή υπερβολική αντίδραση, ενώ υπενθύμισαν πως η Άνιστον έχει πολλές φορές επισημάνει την σοβαρότητα της κατάστασης, παροτρύνοντας τους πολίτες να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Everyone hating on #JenniferAniston because of a damn ornament??! Maybe she’s using it as a reminder of how quickly life can change. Jeez some people are so triggered! pic.twitter.com/XMNlUtnJUF — **Lux** (@Lucy_2287) December 26, 2020

Why do people do stupid sh*** #JenniferAniston 🙄

Seriously, never liked her, but come on- you should know better, not the place nor the time pic.twitter.com/C2JDs5gEam — Bells&Whistles (@FizzyCuteness) December 26, 2020

The fact that people are cancelling #JenniferAniston in 2020 over a Christmas ornament is mind-boggling 😐😐😐 pic.twitter.com/YYJiPfLRP3 — Susanne_25 (@susanne25_) December 27, 2020

Cancel culture going over #JenniferAniston over an ornament? Go fuck yourself, cancel culture. Seriously. Go.

Fuck.

Yourself. Cancel #CancelCulture — Tony Montana (@deadtonymontana) December 27, 2020

Σημειώνεται ακόμη πως, η Τζένιφερ Άνιστον ”κατέβασε” την ανάρτηση, ενώ δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποια επίσημη ανακοίνωση ή απάντηση σχετικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε.

