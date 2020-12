Οι δημοφιλείς ηθοποιοί Σάντρα Μπούλοκ και Τσάνινγκ Τέιτουμ αναμένεται να συμπρωταγωνιστήσουν σε ρομαντική περιπέτεια δράσης. Πιο αναλυτικά, ο Τέιτουμ βρίσκεται στο στάδιο των τελικών διαπραγματεύσεων για να πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Σάντρα Μπούλοκ στην ταινία της Paramount Pictures «The Lost City of D», σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Variety.

Η Μπούλοκ είναι συμπαραγωγός στην ταινία μέσω της εταιρείας της Fortis Films, μαζί με τη Λίζα Τσασίν και την 3dot Productions. Τη σκηνοθεσία της ταινίας θα υπογράφουν οι αδελφοί Άνταμ και Άαρον Νι, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η ρομαντική περιπέτεια δράσης βασίζεται σε μια ιδέα του Σεθ Γκόρντον, σε σενάριο της Ντάνα Φοξ. Ο Τέιτουμ πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Dog» στην οποία πρωταγωνίστησε και συν-σκηνοθέτησε με τον συνεργάτη του Ριντ Κάρολιν, και που έγινε μέσω της εταιρείας τους Free Association.

Η Αμερικανίδα Σάντρα Μπούλοκ, γεννήθηκε το 1964 και έγινε διάσημη τη δεκαετία του ’90, με τις επιτυχημένες ταινίες Speed (1994), Παγιδευμένη στο Δίκτυο (The Net, 1995) και Ενώ Εσύ Κοιμόσουν (While You Were Sleeping, 1995). Από τότε έχει εδραιωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλυγουντ. Εκτός από εμπορικά φιλμ έχει εμφανιστεί και σε ταινίες που έχουν λάβει διθυραμβικά σχόλια από τους κριτικούς όπως Miss… Με Το Ζόρι (Miss Congeniality, 2000) και Crash (2004). To 2007, ήταν η 14η πλουσιότερη γυναίκα σελέμπριτι με περιουσία που φτάνει τα 85 εκατομμύρια δολάρια. Το 2009 πρωταγωνίστησε σε δύο από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της καριέρας της, τις ταινίες Η Πρόταση (The Proposal) και Μια Σχέση Στοργής (The Blind Side), για την οποία βραβεύτηκε με το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Το 2012 συμπεριλήφθηκε στο Βιβλίο Γκίνες ως η ηθοποιός με το μεγαλύτερο κασέ, ύψους 56 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2013 πρωταγωνίστησε στην εμπορικότερη κωμωδία της χρονιάς The Heat και στο Gravity. Το Gravity αποτελεί τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της καριέρας της και για την ερμηνεία της έλαβε τη δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

