Είναι σαφές πως το φετινό ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς δεν θα είναι σαν τα άλλα, και εν μέσω πανδημίας συντροφιά θα μας κρατήσουν λιγοστά αγαπημένα πρόσωπα. Ωστόσο οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν ετοιμάσει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες μουσικές προτάσεις, προσφέροντας σόου ακόμα και για τον πιο απαιτητικό τηλεθεατή.

Το ”Στην υγειά μας ρε παιδιά” φορά τα γιορτινά του

Το ΣΚΑΪ προτείνει ένα μουσικό σόου με βέβαιη επιτυχία, με τον Σπύρο Παπαδόπουλου τυπικό στο ραντεβού της Παραμονής. Στις 22:15 θα ξεκινήσει ένα μουσικό ταξίδι με οδηγό τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ μαζί του θα τραγουδήσουν και οι Νατάσα Θεοδωρίδου, Χάρη Βαρθακούρη, Πίτσα Παπαδοπούλου, Χρήστο Νικολόπουλο, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και Ήβη Αδάμου.

Πέρα από τους τραγουδιστές στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι θα παρακολουθήσουμε επίσης τους: Λευτέρης Πετρούνιας, Ιωάννα Μαλέσκου, Κούλλης Νικολάου, Φανή Χαλκιά, Χρήστος Βολικάκης, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Κώστας Αποστολάκης, Κατερίνα Δαλάκα, Ντόρα Μακρυγιάννη, Σόφη Πασχάλη, Μικαέλα Φωτιάδη, Σπύρος Νικολαΐδης Βίκυ Κάβουρα, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Μηλιόγλου, Γιάννης Αθητάκης, Ρένος Ρώτας, και Κορίνα Πολίτη.

Ο Αντώνης Ρέμος και η Ρούλα Κορομηλά μας εύχονται από το MEGA

To MEGA θα ανταγωνιστεί επάξια τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, βάζοντας με τη σειρά του υποψηφιότητα για τα φαβορί της τηλεθέασης. Ο Αντώνης Ρέμος θα κρατήσει συντροφιά στους τηλεθεατές με τις μεγάλες του επιτυχίες, και με καλεσμένο τον Κώστα Μακεδόνα. Η Ρούλα Κορομηλά θα σφραγίσει μια βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι, τηρώντας την διαχρονική της παρουσία στα πρωτοχρονιάτικα σόου.

Πρωτοχρονιά με ”Jukebox”, παρέα με Πορτοκάλογλου και Μόρφη

Λίγα λεπτά μετά τις πρώτες ευχές για την αλλαγή του χρόνου ξεκινά η αγαπημένη εκπομπή ”Jukebox”, με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Στις 00:05 θα καλωσορίσουν τους τηλεθεατές της εκπομπής, με τους Νατάσα Μποφίλιου, Φοίβο Δεληβοριά, ΠΥΞ ΛΑΞ, Στέλιο Διονυσίου, Λάκη Παπαδόπουλο, Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστο Θηβαίο, Τζώρτζια Κεφαλά, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιώτα Νέγκα, Γιάννη Κότσιρα, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μανώλη Φάμελλο, Πέννυ Μπαλτατζή και Nalyssa Green να κρατούν συντροφιά για τέσσερις ολόκληρες ώρες στο ”Μουσικό Κουτί” της ΕΡΤ1.

Μουρμούρα και Καίτη Γαρμπή στον Alpha

Οι σεναριογράφοι της σειράς ”Μην αρχίζεις τη μουρμούρα” αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κάτι πρωτοποριακό, δημιουργώντας ένα άκρως διασκεδαστικό επεισόδιο με καλεσμένη την…Καίτη Γαρμπή.

Τα τέσσερα αγαπημένα ζευγάρια της κωμικής σειράς θα αποφασίσουν να κάνουν ρεβεγιόν στο Πήλιο, χωρίς να γνωρίζουν πως δεν είναι μόνο…δική τους ιδέα. Στη βίλα που αποφάσισαν να ανταλλάξουν τις πρώτες ευχές για το νέο έτος, θα εμφανιστεί η Καίτη Γαρμπή, η οποία έχει προγραμματίσει ένα live concert μέσω social media. Φυσικά η γνωστή τραγουδίστρια είναι η ιδιοκτήτρια της βίλας, με τους ”μουρμούρηδες” να προσπαθούν να εξηγήσουν πως δεν είναι διαρρήκτες και την βραδιά να μετατρέπεται σε ένα σωστό πρωτοχρονιάτικο…σόου, με την ερμηνεύτρια να τους προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι.

To Open και το Ποτ Πουρί

Φυσικά από τον ”στίβο” των πρωτοχρονιάτικων ρεβεγιόν δεν μπορούσε να λείπει ο τηλεοπτικός σταθμός του OPEN, προσκαλώντας τους τηλεθεατές σε ένα τετράωρο μουσικό πρόγραμμα, με καλεσμένους τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του ελληνικού πενταγράμμου. Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Καρράς, Γιάννης Πλούταρχος, Καίτη Γαρμπή, Ελένη Φουρέϊρα, Μελίνα Ασλανίδου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Θέμης Αδαμαντίδης, Κώστας Καραφώτης, Snik, Mad Clip, Ζόζεφιν και ο Γιώργος Θεοφάνους υπόσχονται την πιο ευχάριστη συντροφιά, σε μια μίξη από τις αγαπημένες τους εμφανίσεις από το «Just the two of Us» αλλά και από το «OPEN NEW YEAR».

