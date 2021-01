Ο 30χρονος ποπ σταρ, The Weeknd προκάλεσε αίσθηση με το νέο του βίντεο κλιπ «Save Your Tears», στο οποίο το πρόσωπό του μοιάζει να έχει αλλοιωθεί από την υπερβολική χρήση fillers.

Στον The Weeknd ωστόσο δεν έγινε κάποια αισθητική επέμβαση. Η παραμόρφωση αυτή είναι αποτέλεσμα προσθετικού μακιγιάζ.

Υπεύθυνη για τη μεταμόρφωση αυτή είναι η Prosthetic Renaissance, που ανέλαβε την «πλαστική» του καλλιτέχνη με πολύ μακιγιάζ. O ίδιος δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ωστόσο υπάρχει μια θεωρία πως, όπως ο Σάσα Μπάρον Κόεν έχει δημιουργήσει την περσόνα του Μπόρατ, έτσι και αυτός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτόν τον παραμορφωμένο αστέρα, προκειμένου να δείξει τις συνέπειες της τελειότητας, με την οποία έχει εμμονή η κοινωνία σήμερα.

Στο βίντεο κλιπ τον βλέπουμε να φορά ένα κόκκινο κοστούμι ενώ το πρόσωπό του μοιάζει πρησμένο με έντονες γωνίες και σηκωμένα φρύδια.

Το Studio μοιράστηκε φωτογραφίες από τα καλούπια και τα αγάλματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν το λουκ του. Τον Νοέμβριο, ο The Weeknd βρέθηκε στα βραβεία AMA όπως και στα MTV VMA με γάζες και επιδέσμους.

