Οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις λόγω κορονοϊού δεν μπορεί να εμποδίσει τον κόσμο από το να ονειρεύεται μελλοντικά ταξίδια και μοναδικές εμπειρίες σε μακρινούς προορισμούς. Χιλιάδες ενθουσιώδεις ταξιδιώτες χάζεψαν, έκαναν like και σχολίασαν εμπνευσμένες φωτογραφίες στο Instagram της Airbnb το 2020. Έτσι, η γνωστή πλατφόρμα έφτιαξε μια λίστα με τις 10 κατοικίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα like τη χρονιά που μας πέρασε.

Η εν λόγω λίστα περιλαμβάνει εντυπωσιακά ενοικιαζόμενα σπίτια, από ρουστίκ βίλες στη Νότια Γαλλία μέχρι πλωτά σπίτια στη Βραζιλία που μας κάνουν όλους να ονειρευτούμε μέρη που θα θέλαμε να ταξιδέψουμε όταν όλα τελειώσουν.

Stone Cottage, Saint Victor la Coste, Προβηγκία, Γαλλία

Η πιο δημοφιλής φωτογραφία στο Instagram της Airbnb για το 2020 (με περισσότερα από 76.000 like) αιχμαλωτίζει τη διαχρονική γοητεία της Νότιας Γαλλίας.

The Best View of Quintay, Καζαμπλάνκα, Χιλή

Η θέα από αυτή την παραθαλάσσια καμπίνα στο Βαλπαραΐσο της Χιλής είναι απλά μαγευτική. Εδώ γίνεσαι ένα με τη θάλασσα.

Lakeview Lodge, San Marcos La Laguna, Γουατεμάλα

Με μια εκπληκτική θέα της Λίμνης Ατιτλάν στη Γουατεμάλα, αυτή η βίλα με τη γυάλινη πρόσοψη, σκαρφαλωμένη στους καταπράσινους λόφους, προσφέρει το τέλειο σκηνικό για εμπνευσμένες φωτογραφίες.

Tanglebloom Cabin, Brookline, Βερμόντ, ΗΠΑ

Κρυμμένη μέσα σε ένα δάσος κοντά στο Βερμόντ, αυτή η μικροσκοπική υπαίθρια καμπίνα προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία «glamping» στους ταξιδιώτες.

Casa Mama, Pioneertown, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Αυτό το στυλάτο, eco-friendly καταφύγιο στην έρημο της Καλιφόρνια είναι ό,τι πρέπει για ένα Σαββατοκύριακο μακριά από όλους και από όλα.

19th Century Schoolhouse, Kingston, ΗΠΑ

Ένα σχολείο του 19ου αιώνα ανακαινίστηκε σχολαστικά για να μετατραπεί σε μια ειδυλλιακή και ευρύχωρη κατοικία με πανέμορφους εσωτερικούς χώρους και πισίνα με θαλασσινό νερό.

Dreamy A-Frame, Pond Eddy, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Μόλις 2 ώρες μακριά από τη Νέα Υόρκη, αυτό το υπέροχο σπίτι, κρυμμένο μέσα στο δάσος και δίπλα στο ποτάμι, προσφέρει το ιδανικό καταφύγιο για ζευγάρια ή οικογένειες που αναζητούν την περιπέτεια.

Window to the Duomo, Φλωρεντία, Ιταλία

Αυτή και αν είναι θέα! Το Duomo της Φλωρεντίας σε πρώτο πλάνο. Αυτό το στούντιο στεγάζεται σε κτήριο του 17ου αιώνα στην καρδιά της Φλωρεντίας και μπορεί να φιλοξενήσει μόνο έναν ταξιδιώτη.

Idyll Haus, Idyllwild-Pine Cove, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Και από τη μαγευτική Φλωρεντία πάμε στην οροσειρά San Jacinto στο Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια, όπου βρίσκεται αυτό το ανακαινισμένο σαλέ με μια ονειρεμένη μπανιέρα με θέα το δάσος.

Floating House, Joanopolis, Βραζιλία

