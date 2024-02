Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι μουσική μπορεί να ακούει ο Λιονέλ Μέσι όταν κατεβαίνει από το πούλμαν, κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια και μπαίνει σε «beast mode» για ένα παιχνίδι; Αρκετά πιθανό και πλέον έχουμε απάντηση, αφού ο Αργεντινός σταρ αποκάλυψε την playlist του με τα αγαπημένα του τραγούδια στο Apple Music.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα έχει μεγάλη... γκάμα, αν και ξεχωρίζουν αρκετά ισπανόφωνα τραγούδια, όπως το «Despacito» του Λουίς Φόνσι, το «Ay Vamos» του J Balvin και το «Darte un Beso» από τον Prince Royce. Εντός της λίστας ξεχωρίζουν επίσης το «Highway to Hell» των AC/DC, το «Viva la Vida» των Coldplay, αλλά και το «I Know You Want Me» του Pitbull.