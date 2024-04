Ανέμελες στιγμές ζουν οι αδελφές Καρντάσιαν τις τελευταίες ημέρες καθώς κάνουν διακοπές στα νησιά της Καραϊβικής Turks and Caicos.

Οι διάσημες influencer αδελφές βούτηξαν στα καταγάλανα νερά της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια των διακοπών τους του Πάσχα. Μάλιστα, η Κόρτνεϊ ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία είναι με το μπικίνι της στο νερό και θυμήθηκε ένα αστείο περιστατικό που της είχε συμβεί το 2010 στα νησιά Μπόρα-Μπόρα όταν είχε χάσει ένα διαμαντένιο σκουλαρίκι αξίας 75.000 δολαρίων μετά από ένα σπρώξιμο που της είχε δώσει ο πρώην σύζυγός της Κρις Χάμφρεϊ.

Η λεζάντα της φωτογραφίας τη 44χρονης ήταν μια άμεση αναφορά σε ένα επεισόδιο της σεζόν 6 του "Keeping Up With the Kardashians". «Το σκουλαρίκι μου έφυγε!» φώναξε στο επεισόδιο του 2011 πριν αρχίσει να κλαίει.

Η Κόρτνεϊ, η οποία είναι συνήθως η φωνή της λογικής στην οικογένεια, εμφανίστηκε από τη βίλα της και είπε, "Κιμ, υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν".

Η Κιμ στο εν λόγω επεισόδιο είχε απογοητευτεί τόσο με την απώλεια του διαμαντένιου σκουλαρικιού της που ακόμη και οι θαυμαστές της την παρηγορούσα.

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στο νερό, οι άνθρωποι θα με ρωτούν αν βρήκα το διαμαντένιο σκουλαρίκι», εξήγησε η Κιμ τότε.

«Δεν ξέρω αν το έδειξα αυτό στην εκπομπή μας, αλλά η Κάιλι βρήκε το σκουλαρίκι. Βούτηξε στον ωκεανό, φόρεσε γυαλιά, το βρήκε και μετά γύρισε και βρήκε το πίσω μέρος του. Τόσο καθαρά είναι τα νερά στα Μπόρα Μπόρα, οπότε, παιδιά, το σκουλαρίκι βρέθηκε».