MANAGER OF THE YEAR 2024: Ποιος θα είναι ο Manager of the Year 2024;

Η κορυφαία εκδήλωση για την ελληνική επιχειρηματικότητα, η Τελετή Απονομής των Βραβείων "Manager of the Year 2024", επιστρέφει δυναμικά την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Banquet. Η ελίτ του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου θα βρεθεί εκεί για να τιμήσει την αριστεία, την ηγεσία και την αξιοκρατία στον επιχειρηματικό στίβο και να βραβεύσει τον κορυφαίο των κορυφαίων Manager της χρονιάς.

Η Slide2Open Communications, διοργανώτρια του θεσμού που μετρά 22 χρόνια και ξεχωρίζει για τις αδιάβλητες διαδικασίες του, έχει σχεδιάσει μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, αναγνωρίζοντας τους ηγέτες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην πρόοδο των οργανισμών τους και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Περισσότεροι από 650 επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, υπουργοί και εκπρόσωποι της πολιτείας και θεσμικών φορέων θα παρευρεθούν στην τελετή απονομής, με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη.

Καινοτομία και Ηγεσία: Βραβεύοντας τους Καλύτερους

Η τελετή "Manager of the Year 2024" τιμά τους επαγγελματίες που ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να ηγούνται, να εμπνέουν τις ομάδες τους και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι νικητές επιλέγονται από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 50 κορυφαία στελέχη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αμεροληψία.

Αναγνώριση Αριστείας σε Όλους τους Τομείς

Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν 23 βραβεία σε επαγγελματίες που ξεχώρισαν σε τομείς όπως Business Development, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Ευθύνη. Το βραβείο "Manager of the Year 2024" θα δοθεί στον καλύτερο των καλύτερων, αναδεικνύοντας την προσήλωσή του στα αποτελέσματα και την έμπνευση της επόμενης γενιάς ηγετών.

Η Κριτική Επιτροπή περιλαμβάνει προσωπικότητες όπως τον Μηνά Τάνε, τον πρώτο Manager of the Year (2002) και πρόεδρο της Επιτροπής, τον Δημήτρη Πισιμίση (Manager of the Year 2014) και τον Δημήτρη Βιδάκη (Manager of the Year 2009), την Λήδα Φουρλή, τον Άγι Πιστιόλα, την Ντέπη Τζιμέα, τον Αλέξανδρο Ζιώμα, τον Παναγιώτη Τσινάβο, την Μαρίνα Παπατσώνη. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Βραβεία και Διακεκριμένοι Προσκεκλημένοι

Βραβεία θα απονείμουν, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Τσινάβος της Κρι-Κρι (Manager of the Year 2022), ο Λάμπρος Μπίσαλας της Sunlight (Manager of the Year 2023), ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, η Σοφία Κουνενάκη-Ευφραίμογλου του ΕΒΕΑ, η Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς εκπροσωπώντας το ECR και την Coca-Cola HBC, καθώς και άλλοι σημαντικοί θεσμικοί εκπρόσωποι και κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.

Τα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα πολλών θεσμικών φορέων, όπως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το ΕΒΕΑ, ο ΣΕΤΕ και άλλοι σημαντικοί οργανισμοί, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκδήλωσης για την επιχειρηματική κοινότητα.

Thought Leaders Club: Καλλιεργώντας την Αριστεία

Ο θεσμός "Manager of the Year" δεν είναι απλώς μια βράβευση. Το Thought Leaders Club συγκεντρώνει κριτές, βραβευθέντες και φιναλίστ, δημιουργώντας μια κοινότητα που προάγει την επιχειρηματική αριστεία και μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές στην ηγεσία και το management, ενώ παράλληλα δρα ως πρεσβευτής και θεματοφύλακας των αξιών του βραβείου. Στόχος είναι η καθοδήγηση και η έμπνευση της νέας γενιάς επαγγελματιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.