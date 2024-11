Μανούσος Μανουσάκης: Τα πρώτα βήματα, οι αμέτρητες «χρυσές» επιτυχίες και η οικογενειακή ζωή

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε χθες 20 Νοεμβρίου από την ζωή ο πολυτάλαντος σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών, αλλά και σεναριογράφος και παραγωγός Μανούσος Μανουσάκης αφήνοντας τεράστια παρακαταθήκη στην ελληνική τηλεόραση σειρές που άφησαν εποχή. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς... «Φάκελλος Αμαζών», «Τμήμα Ηθών», «Ψίθυροι Καρδιάς», «Άγγιγμα Ψυχής», «Η αγάπη ήρθε από μακριά», «Έρωτας Κλέφτης», «Μη μου λες αντίο», «Κόκκινο Ποτάμι» και πολλές άλλες σειρές που κράτησαν αμέτρητες ώρες συντροφιάς στο τηλεοπτικό κοινό και άγγιξαν ποσοστά τηλεθέασης που θα μείνουν στην ιστορία. Σημαντική η συμβολή του και στον κινηματογράφο με ταινίες όπως το «Ουζερί Τσιτσάνης» που κατάφεραν να δημιουργήσουν αίσθηση. Η τελευταία τηλεοπτική δουλειά του ακούραστου εργάτη της μικρής και της μεγάλης οθόνης, «Το Δίχτυ», που είχε κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στην ΕΡΤ1.

Τα πρώτα βήματα και οι σπουδές

Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα και μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια που ενθάρρυνε τη δημιουργικότητα, αποφάσισε να ακολουθήσει την κλίση του στη σκηνοθεσία και να σπουδάσει στη Σχολή Κινηματογράφου του Λονδίνου (London Film School) στην Αγγλία. Σαφώς και η επιρροή της θείας του Ειρήνης Παππά, ήταν μεγάλη και «πότισε» ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του για τον χώρο αυτό.

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ξεκίνησε να εργάζεται αρχικά στον κινηματογράφο. Μία από τις πρώτες του δουλειές - με τριπλό ρόλο καθώς έγραψε το σενάριο, τη σκηνοθέτησε και είχε αναλάβει και την παραγωγή- ήταν η ταινία «Βαρθολομαίος» το 1973. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ταινία απέσπασε ειδική μνεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Ρέμο του 1973, αλλά στην Ελλάδα απαγορεύτηκε από τη χούντα, όταν προβλήθηκε και σε κινηματογράφο της Θεσσαλονίκης το 1973.

Τα βήματά του ήταν σταθερά και μελετημένα προσεκτικά από την αρχή της καριέρας του και στα μέσα της δεκαετίας του 1980 μας συστήθηκε ως σκηνοθέτης τηλεοπτικών σειρών. Η τηλεόραση έμελλε να του χαρίσει την μεγαλύτερη αναγνώριση, καθώς οι ήρωές του ταυτίζονταν απόλυτα κάθε φορά με το τηλεοπτικό κοινό που του χάριζε απλόχερα υψηλή τηλεθέαση, επιβραβεύοντας το μεγάλο του πάθος για την τέχνη που υπηρετούσε αδιάκοπα όλα αυτά τα χρόνια.

Ο θάνατος θα ήθελα να με βρει την ώρα του γυρίσματος τελειώνοντας μια σειρά

Προσωπική ζωή

Η προσωπική του ζωή δεν ήταν ποτέ στο προσκήνιο και ήθελε πάντα να κρατά χαμηλούς τόνους. Παντρεμένος από το 1975 με τη παραγωγό Μαρία Μανουσάκη, ( η σχέση τους ξεκίνησε το 1972), με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μανώλη και την Κλεώνη-Δέσποινα. Μια γυναίκα που στάθηκε δίπλα του μέχρι και την τελευταία του στιγμή. «Με την σύζυγο μου είμαστε μαζί 50 χρόνια, καθημερινά παίρνουμε διαζύγιο και ξαναερωτευόμαστε. Το μυστικό της σχέσης είναι να λες σε όλα "ναι” και να κάνεις αυτό που θες" είχε δηλώσει ο Μανούσος Μανουσάκης - με το γνωστό χιούμορ που τον χαρακτήριζε- για τη σχέση τους.

Η κόρη του - που του χάρισε το πρώτο του εγγονάκι - σπούδασε καλές τέχνες στο «Columbia College» στο Σικάγο, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Διαδραστικών Τηλεπικοινωνιών του «Tisch School of the Arts», New York University, ενώ ο γιος του είναι συνθέτης και έχει κάνει το διδακτορικό του στο Λονδίνο. «Ως μπαμπάς δεν ήμουν ο πιο επιμελής... ο παππούς έχει το προνόμιο να επιστρέφει το εγγόνι μόλις το βαρεθεί» είχε δηλώσει σχετικά με την πατρότητα και με τον ρόλο του παππού.

Τελευταία συνέντευξη

«Ο προσωπικός μου χρόνος είναι η δουλειά μου... δεν έχω ανάγκη να έχω προσωπικό χρόνο για κάτι άλλο» είχε δηλώσει ο αγαπημένος σκηνοθέτης στις 13 Οκτωβρίου καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;». Μια δήλωση που επιβεβαίωνε για πολλοστή φορά την λατρεία του για την τέχνη του, καθώς και σε άλλες συνεντεύξεις παραδεχόταν: «Ο θάνατος θα ήθελα να με βρει την ώρα του γυρίσματος, τελειώνοντας μια σειρά. Δεν φοβάμαι τον θάνατο, συμβαίνει σε όλους».