Με Λανς στα play-off του Conference League ο Παναθηναϊκός - Οι ημερομηνίες των αγώνων [vid]

🚨 Conference League Play-offs ties are set!



🔷 Ties of the teams from Top 5 leagues:



🇫🇷 RC Lens vs 🇬🇷 Panathinaikos

🇸🇪 Häcken vs 🇩🇪 Heidenheim

🇮🇹 Fiorentina vs 🇭🇺 Puskás Akadémia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea vs 🇨🇭 Servette

🇺🇦 Kryvbas vs 🇪🇸 Real Betis pic.twitter.com/f1XJYFAAEL