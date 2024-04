O Mίλων πήρε μία νίκη, ευκολότερα απ' ότι θα πίστευε κι ο ίδιος και έκανε άνω-κάτω την βαθμολογία της Elite League, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Οι ομάδα της Νέας Σμύρνης κέρδισε με σκορ 99-83 την Μεγαρίδα και έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα, ενόψει των playoffs. Το παιχνίδι μεταδόθηκε ζωντανά απ' το κανάλι του Action 24.

Eurokinissi

Αμύντας και Χαρίλαος Τρικούπης υποβιβάστηκαν απευθείας, ενώ ο Μίλων με τη νίκη του στα Μέγαρα τερμάτισε τρίτος, πίσω από την Ελευθερούπολη και μπροστά από τη Νεανική Εστία Μεγαρίδας, που είναι τέταρτη, ενώ πέμπτος είναι ο Ηρακλής. Ερμής Σχηματαρίου, Δόξα Λευκάδας, Παπάγου και Μύκονος θα παίξουν στα play in, ενώ στα play out θα βρεθούν Έσπερος Λαμίας, Πανερυθραϊκός, Αίας Ευόσμου και Ψυχικό.

Εurokinissi

Tα δεκάλεπτα: 20-25, 38-38, 51-62, 83-99



Νεανική Εστία Μεγαρίδας (Μάνταλος): Μπράντφορντ 27 (4), Γκάτζιας 15, Ζαραϊδώνης, Τσόχλας 5 (1), Κοκορέλης 11 (3), Καλλινικίδης 2, Αρνόκουρος 12, Γερομιχαλός 11 (1), Αναστασόπουλος, Γκιούλης.



Μίλων (Κουρής): Μπράιαντ 26 (3), Σκορδίλης 17, Πετρίδης, Μελισσαράτος 2, Μοτσενίγος 6 (2), Μπαρτ 23 (5), Ζούμπος, Δημάκος 8 (2), Κανονίδης 17 (3).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής:

Σάββατο 6 Απριλίου (16:00):

Μεγαρίδα-Μίλων 83-99

Παπάγου-Χαρίλαος Τρικούπης 85-66

Αμύντας-Ελευθερούπολη 96-74

Πανερυθραϊκός-Ερμής Σχηματαρίου 82-88

Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 73-72

Μύκονος-Αίας Ευόσμου 62-84

Δόξα Λευκάδας-Ηρακλής 71-79

Πανιώνιος-Έσπερος Λαμίας 70-64

Τα ζευγάρια των Play Offs:

Πανιώνιος - νικητής Play In tournament

Ελευθερούπολη - δευτεραθλητής Play In tournament

Μίλων - Κόροιβος

Μεγαρίδα - Ηρακλής



Τα ζευγάρια των Play In:

Ερμής Σχηματαρίου - Δ΄όξα Λευκάδας

Παπάγος - Μύκονος



Τα ζευγάρια των Play Out:

Έσπερος Λαμίας - Ψυχικό

Πανερυθραϊκός - Αίας Ευόσμου