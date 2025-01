Μέγκαν Μαρκλ: Το κρυφό μήνυμα που έστειλε στον βασιλιά Κάρολο μέσω της συγκινητικής της ανάρτησης

Την ανείπωτη θλίψη της για την απώλεια του αγαπημένου της σκύλου, Γκάι εξέφρασε η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Όπως ανέφερε, ο πιστός της φίλος, που βρισκόταν δίπλα της σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής της, έφυγε από τη ζωή, γεμίζοντάς την με δάκρυα και πόνο. Στην ανάρτησή της, η Μέγκαν ευχαρίστησε τον Γκαι για τα χρόνια της ανιδιοτελούς αγάπης που της χάρισε ωστόσο, δεν παρέλειψε να στείλει κι ένα μήνυμα στον βασιλιά Κάρολο.

Στο συγκινητικό βίντεο για τον θάνατο του αγαπημένου της σκύλου η Μέγκαν Μαρκλ μοιράζεται στιγμιότυπα με τον σκύλο ενώ ακούγονται και οι φωνές των παιδιών της, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ, κι ένας ειδικός πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα οδυνηρό μήνυμα για τον βασιλιά Κάρολο που δεν βλέπει τα δύο εγγόνια του και τα λαχταρά.

Σε μια τρυφερή στιγμή από το βίντεο, ο 5χρονος Άρτσι, κρατάει το λουρί του σκύλου καθώς περπατάει δίπλα στον μπαμπά του Χάρι, ενώ σε μια άλλη ακούγεται να λέει: «Θα πέσει», ενώ κάθεται στο αυτοκίνητο με τη μαμά του και τον σκύλο του, πριν η Μέγκαν τον καθησυχάσει ότι το κουτάβι ήταν ασφαλές. Ένα άλλο στιγμιότυπο δείχνει τη Λίλιμπετ να παίζει με τον Γκάι πάνω σε μια κουβέρτα για πικνίκ, ενώ το βίντεο τελειώνει με τα δύο παιδιά να τραγουδούν ένα γλυκό τραγούδι για τον σκύλο τους.

Το μήνυμα που «έστειλε» στον Κάρολο

Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν στο παρελθόν υπάρξει εξαιρετικά προστατευτικοί με την ιδιωτική ζωή των παιδιών τους και επέλεξαν να τα κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επιπλέον, τα παιδιά είχαν ελάχιστες επαφές και με τον πατέρα της Μέγκαν, Thomas, ο οποίος έχει αποξενωθεί από την κόρη του αλλά και με τον πατέρα του Χάρι, τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος φέρεται να μην μιλάει με τον γιο του.

Και η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James λέει ότι η πιο συγκινητική στιγμή στο βίντεο περιλαμβάνει τα παιδιά. Η ίδια δήλωσε στη Mirror: «Όποιος έχει χάσει ένα κατοικίδιο μπορεί να καταλάβει την θλίψη που βιώνει η Μέγκαν αυτή τη στιγμή και την αντιμετωπίζει δημιουργώντας αυτό το βίντεο με τον σκύλο που φαινόταν ότι θα ήταν πρωταγωνιστής της νέας της εκπομπής στο Netflix».

Δεν βλέπουμε τα παιδιά, αλλά ακούμε φωνές και βλέπουμε ένα μικρό χέρι. Αυτή είναι ίσως η πιο οδυνηρή στιγμή για όποιον λαχταρά την οικογενειακή ατμόσφαιρα, καθώς δείχνει την σχέση που θα μπορούσε να απολαύσει κάθε συγγενής αν ήταν μέλος της οικογένειας».

Πέρυσι, πηγές ανέφεραν ότι ο Κάρολος είχε δεσμευτεί να αποκτήσει μια σχέση με τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και να είναι παρών στη ζωή τους παρά το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί από τον μικρότερο γιο του. Μια πηγή αποκάλυψε τότε: «Ο βασιλιάς έχει δεσμευτεί να είναι παρών στη ζωή όλων των εγγονιών του. Βάζει την οικογένεια πάνω απ’ όλα και όποια κι αν είναι η πορεία της σχέσης του με τον γιο του, δεν θα αρκούνταν ποτέ στο να βλέπει τα εγγόνια του μόνο σε μια βιντεοκλήση».

Η Ingrid Seward, συγγραφέας του βιβλίου «My Mother and I – The Inside Story of the King and Our Late Queen», δήλωσε: «Η οικογένεια ήταν πάντα σημαντική για τον βασιλιά. Θυμάται τη δική του κάπως κατακερματισμένη παιδική ηλικία, καθώς οι γονείς του ήταν πάντα απασχολημένοι με το καθήκον τους. Είναι μεγάλη θλίψη γι’ αυτόν που δεν βλέπει περισσότερο τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

«Γι’ αυτό δεν θα κόψει ποτέ τους δεσμούς με τον Χάρι. Δεν θέλει να έχει σχέση FaceTime με τα παιδιά του γιου του. Θέλει να τα περνάει χρόνο μαζί τους και να είναι παρών στη ζωή τους όσο είναι ακόμα αρκετά μικρά για να μπορούν να μάθουν από τη σοφία του. Ο καρκίνος το έχει κάνει ακόμα πιο οδυνηρό γι’ αυτόν, καθώς ξέρει ότι δεν θα είναι για πάντα εδώ».