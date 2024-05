Ολοκληρώθηκε χωρίς μεγάλα απρόοπτα ο 68ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας το βράδυ του Σαββάτου (11/5). Στον Τελικό διαγωνίστηκαν 25 τραγούδια, μετά από τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και η μεγάλη νικήτρια της βραδιά ήταν η Ελβετία με το Nemo. Ο καλλιτέχνης κέρδισε την καρδιά της Ευρώπης με την οπερατική του περσόνα και την άψογη εμφάνισή του στη σκηνή.

Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο επέστρεψε στην Ελβετία εκεί όπου εκατοντάδες Ελβετοί και θαυμαστές της Eurovision του επιφύλασσαν υποδοχή ήρωα. Ένας ήρωας που όμως στην βαλίτσα του πλέον είχε και ένα τρόπαιο.

Όμως έχετε αναρωτηθεί πότε, τι άλλο αποκτά -εκτός από το πολυπόθητο βραβείο- η νικήτρια χώρα;

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού: «Το τραγούδι που έχει λάβει τους περισσότερους πόντους κερδίζει ένα εμβληματικό τρόπαιο και άλλη μια ερμηνεία στην σκηνή».

Το τρόπαιο είναι ουσιαστικά ένα γυάλινο μικρόφωνο σε στυλ 50's, κατασκευασμένο από αμμοβολή, βασισμένο στο σχέδιο του Kjell Engman.

Έχει δοθεί σε κάθε νικητή της Eurovision από το 2008 και μετά, ξεκινώντας από τon Dima Bilan, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει τότε τη Ρωσία.

H EBU αναφέρει επίσης ότι: «Η νικήτρια χώρα παραδοσιακά θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision».

Ενώ οι νικητές δεν λαμβάνουν καμία οικονομική ανταμοιβή για τηv κατάκτηση της Eurovision, ιστορικά έχουν λάβει μεγάλη φήμη διεθνώς και παγκόσμια αναγνώριση.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, οι ABBA, εκπρόσωποι της Σουηδίας το 1974. Έγιναν ένα από τα best-seller supergroups στην ιστορία της ποπ μουσικής με μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες και lives.

Οι ΑΒΒΑ αφού ερμήνευσαν το «Waterloo» στην Eurovision το 1974, είχαν τεράστιες επιτυχίες όπως τα: «Mamma Mia», «Dancing Queen» και «Fernando».

Οι Bucks Fizz και Σελίν Ντιόν έγιναν επίσης διάσημοι μετά τη νίκη τους το 1981 και το 1988, αντίστοιχα. Σήμερα, η 56χρονη έχει εκτιμώμενη καθαρή περιουσία, αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σημείωσε επίσης τεράστια διεθνή επιτυχία με κομμάτια όπως τα «My Heart Will Go On» και «The Power of Love».