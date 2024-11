Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε πεινασμένοι σε κάθε ματς, να παίζουμε στα κόκκινα»

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την νίκη με 94-92 επί της Βιλερμπάν και ταξιδεύει στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, το βράδυ της Πέμπτης (14/11 20:00) για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Oι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στην σερβική πρωτεύουσα πλήρης με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Ναζ Μήτρου-Λόνγκ και φυσικά τον τραυματία Κίναν Έβανς να μένουν εκτός δωδεκάδας. Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουίλιαμς-Γκος, Βιλντόσα, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Ράιτ, Φαλ, Μιλουτίνοφ.

O προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο «Ελ.Βενιζέλος» στάθηκε στο γεγονός πως δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα , ενώ αναφέρθηκε και στο προφίλ της ομάδας από το Ισραήλ αλλά και τον προπονητή της, Όντεντ Κάτας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι με τη Μακάμπι: «Δεν υπάρχει εύκολο ματς στην Ευρωλίγκα. Είναι μια διαρκής διαδικασία των προπονητών να πείσουν τους παίκτες ότι δεν υπάρχουν εύκολα βράδια. Βέβαια κάποιες στιγμές ο εφησυχασμός είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί, γιατί είναι τόσες πολλές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων μας, που το μυαλό και το σώμα κάποιες φορές δεν ακολουθούν... Όμως το παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι είναι ένα πολύ δύσκολο ματς, έτσι το έχουμε εκτιμήσει. Μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να επιτίθεται. Πολύ στο short roll και δημιουργία και εκτέλεση από εκεί. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές δυσκολίες χθες, όπως και πολλές ομάδες που υποτιμούν την κατάσταση με την Μακάμπι, δυσκολεύονται. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να παίξουν πολύ καλύτερα από ότι χθες για να κερδίσουμε».



Για το αν υπήρχε εφησυχασμός στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν: «Προερχόμαστε από ένα δεκαήμερο στα κόκκινα, παίξαμε παιχνίδια που ήταν "do or die" για μας. Και κάποια στιγμή είναι λίγο ανθρώπινη η αντίδραση, χωρίς να μπορώ να τη δικαιολογήσω, γιατί έχουμε πολλούς παίκτες και πρέπει να καταλαβαίνουν ότι κάθε παιχνίδι είναι δύο βαθμοί, κάθε παιχνίδι έχει τη δική του σημασία και σπουδαιότητα. Εμείς είμαστε σε μια φάση που χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες μας να παίζουν καλά, γιατί αυτό το επίπεδο, αυτό απαιτεί. Δεν κοιμόμαστε ήσυχα πριν από κανένα ματς Ευρωλίγκας, ακόμα κι αν προερχόμαστε από σερί. Εδώ πρέπει να είμαστε πεινασμένοι σε κάθε ματς, να παίζουμε στα κόκκινα, με μεγάλη ένταση, να παίζουμε μαζί, που είναι πολύ σημαντικό και να σκεφτόμαστε μόνο την ομάδα μας κι όχι τον εαυτό μας».



Για τη φράση "οι μεγάλες ομάδες κερδίζουν και στις κακές βραδιές τους": «Υιοθετώ αυτό το "κλισέ", γιατί δεν είμαστε τόσο χαρούμενοι με την απόδοσή μας χθες, αλλά τουλάχιστον δε φύγαμε στεναχωρημένοι από την ήττα, οπότε κάποιος έχει πει ότι "είναι καλύτερα να κερδίζεις παρά να χάνεις", το επικροτώ».



Για την επιστροφή του Μπλατ: «Η εκτέλεση που έχει ο κόουτς Κάτας στην Μακάμπι απαιτεί από τους point guard να έχουν πολλές φορές τη μπάλα στα χέρια τους, να παίζουν συνεχόμενα hands off, μέχρι να βρουνε καλό σημείο εκτέλεσης ή πάσας και προφανώς είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Με βάση τις ασίστ πριν τραυματιστεί, το μ.ο που έχει στα παιχνίδια. Όμως μιλάμε για μια ομάδα που δεν πρέπει να επικεντρωθούμε σε έναν παίκτη, αλλά στον τρόπο που εκτελούν, ο οποίος είναι ιδιότυπος και πάρα πολύ ωραίος».

Πίτερς: «Να αλλάξουμε αμυντική προσέγγιση - Ο κάθε ένας μας δίνει το καλύτερό του με τον χρόνο που μας δίνεται»

Στην αμυντική προσέγγιση των «ερυθρόλευκων» στάθηκε ο Άλεκ Πίτερς στις δικές του δηλώσεις στο αεροδρόμιο, ενώ αναφέρθηκε και στα «κλειδιά» που θα κρίνουν την αναμέτρηση το βράδυ της Πέμπτης (14/11, 20:00).

Eurokinissi

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Άλεκ Πίτερς:

Για την εμφάνιση κόντρα στη Βιλερμπάν: «Δεδομένα η εμφάνισή μας χθες δεν ήταν η καλύτερη αλλά το ωραίο με αυτή τη λίγκα, είναι ότι μπορεί να γίνουν πράγματα όπως αυτό, να μην αποδώσεις καλά, αλλά να πάρεις τη νίκη. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Δε νομίζω ότι κανείς μας σήμερα, εξετάζοντας την απόδοσή του χθες, είναι περήφανος για το πώς έπαιξε. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Δείξαμε -πριν από το παιχνίδι με την ASVEL- ότι φτιάχνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και τώρα πρέπει να επιστρέψουμε πίσω σε αυτό».



Για το ποια θα είναι τα κλειδιά της νίκης στο παιχνίδι με τη Μακάμπι: «Η αμυντική μας προσέγγιση πρέπει να είναι πολύ καλύτερη. Η Μακάμπι φτιάχνει παιχνίδι από την περιφέρεια, αγωνίζεται με πολλούς γκαρντ, κινούνται συνέχεια, είναι υπερφυσικοί, δυνατοί, όπως και οι ψηλοί τους... Αμυντικά λοιπόν, αν η προσέγγισή μας είναι όπως χθες τότε δεδομένα δεν θα είναι καλή μέρα για μας, θα συνεχίσουμε να δυσκολευόμαστε. Ελπίζω να έρθει αυτή η αλλαγή και θα είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε».



«Ο καθένας μας δίνει τον καλύτερο εαυτό του, με όσο χρόνο τού δίνεται. Καταλαβαίνουμε τις απαιτήσεις, τα standards που οι ίδιοι έχουμε θέσει για τους εαυτούς μας, και αυτά που η ομάδα έχει θέσει για μας».