Μύκονος: Στο νησί των ανέμων το υπερπολυτελές γιοτ «This is it» αξίας 490 εκατομμυρίων ευρώ

Στο νησί των ανέμων πλέει τις τελευταίες ώρες η υπερπολυτελής θαλαμηγός «This Is It» .

Το γιοτ με το πρωτοποριακό σχήμα, αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, ανήκει σε Κύπριο επιχειρηματία και μαγνήτισε τα βλέμματα στην Μύκονο.

Το μήκους 44 μέτρων και πλάτους 14,5 μέτρων σκάφος τύπου καταμαράν ήρθε να αλλάξει την έννοια του yachting, γι’ αυτό και το ονόμασαν This is It. Είναι καλυμμένο με γυαλί σε όλο το μήκος του και μπορεί να φιλοξενήσει 12 άτομα σε 6 πολυτελείς καμπίνες και 13 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με το mykonoslivetv, η φουτουριστική θαλαμηγός, αξίας 490.000.000 ευρώ, είναι σχεδιασμένη από την ομάδα του TISG (The Italian Sea Group) και ναυπηγήθηκε το 2024. Διαθέτει μεταξύ άλλων, πισίνα, spa room με τζακούζι πάνω από το νερό της θάλασσας, πολυτελή σαλόνια που απλώνονται σε τέσσερα καταστρώματα, σινεμά, ανοιχτή κουζίνα, σχεδιασμένη για εκδηλώσεις και επιδείξεις μαγειρικής, ένα συνοδευτικό τέντερ 15 μέτρων, δύο τζετ σκι και διαφορετικών ειδών παιχνίδια νερού ενώ φτάνει σε ταχύτητα τους 21 κόμβους.

Ιδιοκτήτης είναι ο Κύπριος επιχειρηματίας Τάσος Παπαναστασίου, ο οποίος κατόρθωσε με τα χρόνια να δημιουργήσει την κυπριακή εταιρεία κολοσσό «XM» που να είναι πλέον μια από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές forex πλατφόρμες στον κόσμο με πελάτες σε περισσότερες από 190 χώρες.