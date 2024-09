Μυθικές σκηνές στην Κίνα: Ο Καϊρί Έρβινγκ υπέγραφε πράγματα που του πετούσαν δεκάδες οπαδοί [vid]

Δεδομένη είναι η φανατική υποστήριξη των Κινέζων για διοργανώσεις και αθλητές του κορυφαίου επιπέδου που δεν... βλέπουν συχνά στην χώρα τους, όμως το σκηνικό που εκτυλίχθηκε προ ημερών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Ο Καϊρί Έρβινγκ βρίσκεται σε κατάσταση διακοπών περιμένοντας να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς. Στο πλαίσιο αυτό, βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί την Κίνα και αυτό που αντίκρισε ήταν συγκλονιστικό.

Fans were literally chucking sneakers, jerseys, basketballs, and posters at Kai…absolutely elite aura 😂 https://t.co/5YmsA8l3Y4 pic.twitter.com/qniVasaPRr