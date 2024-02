Ημέρα κλήρωσης για την Εθνική Ελλάδος η οποία το απόγευμα της Πέμπτης (08/02, 19:00, Novasports Prime), μαθαίνει τους αντιπάλους της για την επερχόμενη σεζόν του Nations League και συγκεκριμένα για την αγωνιστική περίοδο 2024-25.



Μπορεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει στρέψει την προσοχή του στα νοκ-άουτ παιχνίδια του Μαρτίου όπου θα κρίνουν την πρόκριση στο Euro 2024, όμως παράλληλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Παρίσι όπου θα διεξαχθεί η κλήρωση της νέας σεζόν του Nations League, όπου μετά άλλων θα αποτελέσει μονοπάτι για την πρόκριση των ομάδων την επόμενη μεγάλη διοργάνωση, αυτή του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026.



Υπενθυμίζεται, ότι η «γαλανόλευκη» κέρδισε την άνοδο στην League B και στο πλαίσιο αυτής θα μάθει τους νέους της αντιπάλους, από τους οποίους εξαιρούνται οι Γεωργία, Τουρκία, Καζακστάν που επίσης προέρχονται από την League C και βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας.

Μοναδική εθνική που «τρομάζει» όσον αφορά τις πιθανές ομάδες που μπορούν να βρεθούν στον ίδιο όμιλο με την Εθνική ομάδα, είναι η Αγγλία η οποία υποβιβάστηκε από την League A την περασμένη σεζόν. Η πρεμιέρα των ομίλων είναι προγραμματισμένη για τις 5-7 Σεπτεμβρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη σεζόν, η Ελλάδα τερμάτισε πρώτη και αήττητη στον 2ο όμιλο της League B, με πέντε νίκες και μία ισοπαλία, έχοντας αντιπάλους το Κόσοβο, την Βόρεια Ιρλανδία και την Κύπρο.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν την 4η θέση στην League A και Β, υποβιβάζονται στη Β και C αντίστοιχα. Οι δύο χειρότερες τέταρτες ομάδες της League C υποβιβάζονται στη League D. Οι τέσσερις νικητές των ομίλων στην League Β και την League C καθώς και οι δύο νικητές των ομίλων στην League D, ανεβαίνουν στις κατηγορίες Α, Β και C αντίστοιχα. Οι τρίτες ομάδες της League A και οι δευτεραθλήτριες της League B, καθώς και οι τρίτες ομάδες της League B και οι δευτεραθλήτριες της League C, θα παίξουν διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) για τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό τους.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής:

Pot 1

Αυστρία

Τσεχία

Αγγλία

Ουαλία



Pot 2

Φινλανδία

Ουκρανία

Ισλανδία

Νορβηγία



Pot 3

Σλοβενία

Ιρλανδία

Αλβανία

Μαυροβούνιο



Pot 4

Γεωργία

Ελλάδα

Τουρκία

Καζακστάν

Αναλυτικά οι ομάδες ανά κατηγορία

League A: Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ελβετία, Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ισραήλ, Σερβία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Σκωτία.

League B: Αυστρία, Τσεχία, Αγγλία, Ουαλία, Φινλανδία, Ουκρανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Ελλάδα, Τουρκία, Καζακστάν.

League C: Ρουμανία, Σουηδία, Αρμενία, Λουξεμβούργο, Αζερμπαϊτζάν, Κόσοβο, Βουλγαρία, Νησιά Φερόε, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Βόρεια Ιρλανδία, Κύπρος, Λευκορωσία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία ή Γιβραλτάρ.

League D: Λιθουανία ή Γιβραλτάρ, Μολδαβία, Μάλτα Ανδόρρα, Σαν Μαρίνο, Λιχτενστάιν.

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Λιθουανία-Γιβραλτάρ για τα play-off του Nations League 2022/23. Ο νικητής του αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάρτιο θα συμμετάσχει στην League C και ο ηττημένος θα είναι ο επικεφαλής της League D.

**Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA δεν μπορούν να κληρωθούν στον ίδιο όμιλο, η Αρμενία με το Αζερμπαϊτζάν.

***Λόγω απόστασης, το Καζακστάν μπορεί να κληρωθεί στον ίδιο όμιλο μόνο με μια από τις ακόλουθες ομάδες: Αγγλία, Ισλανδία, Ιρλανδία και Ουαλία.