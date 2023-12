NBA: Επιστροφή στις νίκες οι Κινγκς, έπαιξε μισή περίοδο ο Βεζένκοφ

FINAL: Kings bounce back to defeat the Suns, 120-105!



👑 Domantas Sabonis: 28 PTS, 11 AST, 11 REB

👑 De'Aaron Fox: 23 PTS, 7 AST 6 REB

👑 Keegan Murray: 21 PTS, 5 REB, 2 AST

👑 Harrison Barnes: 19 PTS, 2 STL



Presented by @RedHawkCasino pic.twitter.com/AnhujKLyMe