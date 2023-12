Νέα φυντάνια στην πολιτική, τα Μάρμαρα, τα σούπερ μάρκετ, Κωτσόβολο

Το κλίμα ανάμεσα σε Συριζα και ΚΚΕ δεν είναι καθόλου καλό και όπως φαίνεται όσο πάει θα γίνεται χειρότερο. Και αυτό γιατί στον Σύριζα εκτίμησαν, με βάση τις δημοσκοπήσεις, πως χάνουν περισσότερο κόσμο προς το ΚΚΕ παρά προς αυτούς που έφυγαν και ιδρύσαν την Νέα Αριστερά. Διάφορα «τρολ» του διαδικτύου που συνδέονται με τον Σύριζα έχουν αρχίσει να γράφουν πανομοιότυπα σχόλια σύμφωνα με τα οποία ο μεν Κασσελάκης εξελέγη από 150 χιλιάδες πολίτες ενώ ο κ. Κουτσούμπας πήρε το χρίσμα, λέει, από την Παπαρήγα. Ο δε Στέφανος Κασσελάκης, προφανώς για να δείξει ότι δεν είναι πολύ της φιλελεύθερης οικονομίας που τον κατηγορούν δήλωσε πως χρειάζονται να προσληφθούν αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι…

Τι απαντά το ΚΚΕ: Να σας πω μόνον την φράση του γραμματέα του Δημήτρη Κουτσούμπα όταν ρωτήθηκε για τον πρόεδρο του Σύριζα: «Αλήθεια, έψαχναν να βρουν πολύ αυτό το φυντάνι;» Έπεται συνέχεια στην αντιπαράθεση….

Θα μετρήσει

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό εκτός από κόντρες στην Βουλή έχει και «τηλεοπτικά παρατράγουδα». Βουλευτής του Σύριζα προτείνει ανάμεσα στα άλλα και τον διπλασιασμό των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Ξαφνιάζει τους πάντες και τον ρωτούν αν αυτό είναι κοστολογημένο, δηλ. από που θα βρεθούν τα χρήματα. Και απαντά: «θα σας το πω κοστολογημένο, την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε σε τηλεοπτικό πάνελ». Κόκκαλο οι συνομιλητές του….

Δεν ενημερώθηκε

Μια και είπα για τα του Σύριζα να σας πω και μια (νέα) πολιτική δήλωση της αοιδού Έφης Σαρρή, όταν την ρωτήσαν σε τηλεοπτική εκπομπή για την γνώμη της για τον πρόεδρο του Σύριζα: «Τι άλλο θέλεις από έναν άντρα για να τον ερωτευτείς; Πλούσιος, όμορφος, έξυπνος, γυμνασμένος.» Μάλλον δεν την ενημέρωσαν για τις προτιμήσεις του προέδρου…..

Φτάνει πια

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Διάβασα πρόσφατα άρθρα, τα οποία αιφνιδίως συνιστούν να αναλάβει η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου την καμπάνια για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Διότι, όπως προτείνεται, είναι «Το πρόσωπο» (το Τ γράφεται με κεφαλαίο στο άρθρο) που «ξελάσπωσε την Ελλάδα σε πολύ πιο δυσμενείς συνθήκες και με πολύ πιο πολύπλοκο έργο πριν από είκοσι ακριβώς χρόνια».

Και καταλήγει: «εάν στο Λονδίνο ακούσουν αύριο ότι ο Μητσοτάκης αποφασίσει ενδεχομένως να της αναθέσει τώρα νέα εθνική αποστολή – κομάντο από αυτές που της πάνε γάντι, τότε, θα καταλάβουν: έρχεται ΤΟ πρόσωπο… Η Γιάννα. Που την ξέρουν πολύ καλά». Θα πάθουν την πλάκα τους, θα έλεγα εγώ.

Εντάξει... Η κυρία Αγγελοπούλου, έχει μεγάλο αριθμό φίλων στη δημοσιογραφία από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Βέβαια, δεν γνωρίζω εάν το άρθρο αυτό ήταν εν γνώσει της. Εκτιμώ όμως, ότι μετά τα παρατράγουδα του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να διατηρούν όλοι, χαμηλούς τόνους.

Με λεφτά των άλλων

Μια από τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς είναι ότι όλοι καθυστερούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Κλασσικό παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ που πληρώνουν τους μεγάλους, προνομιούχους προμηθευτές σε τέσσερις μήνες τους άλλους σε έξη μήνες και βλέπουμε. Γιατί; Επειδή έχουν μάθει να πληρώνουμε εμείς (οι καταναλωτές) μετρητοίς και αυτοί όποτε νομίζουν.

Το πρόβλημά τους τώρα είναι ότι προωθείται νέος Κανονισμός από την Κομισιόν για την επιβολή πλαφόν 30 ημερών για την εξόφληση των προμηθευτών σε κάθε εμπορική συναλλαγή! Προφανής στόχος να αντιμετωπιστεί η πρακτική των καθυστερημένων πληρωμών που πλήττει κυρίως τους ασθενέστερους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Και κλάμα οι σουπερμακετάδες γιατί όπως δήλωσε ο πρόεδρός τους Αριστοτέλης Παντελιάδης αν εφαρμοζόταν ο Κανονισμός, θα χρειάζονταν χρηματοδότηση 2 δισ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθευτών. Έτσι μάθαμε κι εμείς πόσα πληρώνουμε χωρίς να το καταλάβουμε.

Περασμένα όχι ξεχασμένα

Ας μείνουμε στα γεγονότα: 1ον: Πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης στην εταιρεία «Κωτσόβολος» γιατί διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες που παρέχονταν για συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία πωλούνταν με τη μορφή μείωσης τιμής, δεν περιελάμβανε την τιμή πώλησης πριν και μετά την εφαρμογή της μείωσης. 2ον: Η εταιρεία διαμαρτυρήθηκε έντονα γιατί εφέτος ήταν, λέει, εντάξει και το πρόστιμο αφορά λαθροχειρίες (δεν το είπε έτσι αλλά αυτό εννοούσε) που έγιναν τον Ιανουάριο του 2021.

Η απορία μας είναι γιατί δεν τους τιμώρησαν πέρυσι αλλά έστω και καθυστερημένα καλό ήταν ένα γερό πρόστιμο.

Έμαθαν πια

Penetration tests, που λένε στα ελληνικά, δηλαδή έλεγχος συστημάτων πληροφορικής αν αντέχουν σε επιθέσεις, έγιναν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν ενδείξεις, ότι είναι πιθανές κυβερνοεπιθέσεις αραβικής προέλευσης. Δηλαδή από εξτρεμιστικές οργανώσεις που θα ήθελαν να επιτεθούν ως «αντίποινα» στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Αν δε είστε εξοικειωμένοι με την ορολογία το “penn test” είναι η εξομοίωση μιας κυβερνοεπίθεσης και το πώς ένα σύστημα πληροφορικής αμύνεται απέναντι σε κάτι τέτοιο.

Να σας πω ότι τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά, γεγονός που αναδεικνύει και την ετοιμότητα των επιχειρήσεων απέναντι σε τέτοιου είδους κινδύνους. Άλλωστε το τελευταίο διάστημα οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να θωρακίζονται στο επίπεδο αυτό, αφού δύο εταιρείες (τα ΕΛΤΑ πέρυσι και την ΕΤΑΔ, φέτος) έπεσαν θύματα κυβερνοεπιθέσεων. Όπως μου επεσήμαναν οι πληροφοριοδότες μου, πάντως, και στις δύο, το επίπεδο ασφάλειας είναι πλέον υψηλό. Σήμερα, για αύριο, θα δούμε.

Νέοι παίκτες

Η κυβερνοασφάλεια, έγινε νέο πεδίο business, κάτι σαν τον έλεγχο των κλιματιστικών. Κατ’ αρχήν για τις μεγάλες, που διατηρούν εκτεταμένα δίκτυα, αλλά και τις μικρότερες. Όπως πληροφορούμαι δε, θα επεκταθεί ακόμη και στις Περιφέρειες, για την ασφάλεια των μεγάλων υποδομών. Όλα αυτά συνιστούν βέβαια μεγάλη δραστηριότητα για τις εταιρείες που κατέχουν το know-how να προστατεύουν τις ψηφιακές διαδικασίες από απειλές. Ήδη από τη φετινή χρονιά έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν οι παίκτες της άγνωστης αυτής αγοράς.

Πρόκειται για την Neurosoft, του Νώντα Πασχαλίδη, εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνο, με κύριο μέτοχο τον ΟΠΑΠ, την Obrela Security του Γιώργου Πατσή στην οποία έχει επενδύσει ο Απόστολος Ταμβακάκης και το family office της οικογένειας Λάτση, και η Adacom του Πάνου Βασιλειάδη, με την υποστήριξη του ομίλου Ideal. Όλοι αυτοί θα πρωταγωνιστήσουν και σε έργα το 2024... Οπότε, κρατήστε το σημείωμα.

Νέα αφεντικά

Την επόμενη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, πρόκειται να πέσουν οι υπογραφές για την παραχώρηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στους Ναπολιτάνους και συγκεκριμένα στην κοινοπραξία των Grimaldi Euromed S.p.A. και Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. Θυμίζουμε ότι η κοινοπραξία ου αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε 80 εκατ. ευρώ και ήρθε η ώρα να παραλάβουν αυτό που πλήρωσαν. Τι θα το κάνουν μετά, είναι άλλο θέμα.

