Νέα μοντέλα Massey Ferguson

Όλα τα μοντέλα τρακτέρ της MF είναι πλέον εξοπλισμένα με το εξαιρετικό κιβώτιο ταχυτήτων Dyna-4. Βελτιώνοντας περαιτέρω τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα, η νέα ηλεκτρονική δομή προσφέρει όχι μόνο συνδεσιμότητα ISOBUS, αλλά και MF Guide και μια σειρά άλλων επιλογών Smart Farming.

«Βασισμένη στην εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά MF 5700 M Series, η νέα αξιόπιστη MF 5M Series εισάγει μια ποικιλία από εργοστασιακά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις επιδόσεις και βελτιώνουν περαιτέρω τη λειτουργία, την άνεση και τον έλεγχο», λέει ο Jérôme Aubrion, διευθυντής μάρκετινγκ της Massey Ferguson στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και προσθέτει: «Ενώ εξακολουθούν να διατηρούν την απλή, στιβαρή σχεδίαση, αυτές οι σύγχρονες προσθήκες, που συνήθως συναντώνται σε ελκυστήρες υψηλότερων προδιαγραφών, προάγουν περαιτέρω την ευελιξία, μειώνουν τον φόρτο εργασίας των χειριστών και αυξάνουν την αποδοτικότητα στο χωράφι».

Massey Ferguson MF 5M Series προδιαγραφές

Μοντέλα: MF5M.95 MF 5M.105 MF 5M.115 MF 5M.125 MF 5M.135 MF 5M.145

Κινητήρας 4κλυλινδρος, 4.400 κ.εκ. AGCO Power Stage V

Κιβώτιο μετάδοσης Dyna-4 – AutoDrive και Brake-to-Neutral

Ισχύς 95,105,115,125,135 και145 ίππους

Ροπή* 405,440,460,520,545 και560Nm

* Μέγιστη ροπή στις 2.000rpm

Χαρακτηριστικά της σειράς MF 5M

• Σύγχρονος σχεδιασμός Massey Ferguson.

• Έξι γεωργικοί ελκυστήρες από 95hp μέχρι το νέο μοντέλο 145hp κατάλληλοι για κάθε ανάγκη.

• Τετρακύλινδρος κινητήρας AGCO Power, 4.4 λίτρων, που παρέχει την απαραίτητη ισχύ για απαιτητικές εργασίες.

• Αξιόπιστο και άνετο κιβώτιο ταχυτήτων Dyna-4 με λειτουργία Brake-to-Neutral, που προσφέρει ευκολία για επαναλαμβανόμενες εργασίες χειρισμού

• Επιλογή υδραυλικής αντλίας 58 λίτρων/λεπτό ή προαιρετικά 100 λίτρων/λεπτό, που επιτρέπει μέγιστη ευελιξία

• Διαθέσιμη επιλογή ανάρτησης καμπίνας σε όλη τη σειρά, για μεγαλύτερη άνεση

• Ευρεία επιλογή εργοστασιακών φορτωτών MF

• Νέες επιλογές Smart Farming, συμπεριλαμβανομένων των MF Guide, MF Section Control και MF Rate Control, που εξοικονομούν χρόνο, προσπάθεια, εισροές και χρήματα.

• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες MF, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης εγγύησης MF Care, των επιλογών εξατομίκευσης MF By You και του MF Always Running, για απόλυτη σιγουριά.

Το προσιτό πολυεργαλείο

Τα έξι μοντέλα της γκάμας τροφοδοτούνται από τους τετρακύλινδρους κινητήρες AGCO Power που πληρούν τους αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών Stage V με το βραβευμένο σύστημα “All – in - One”. Τοποθετημένο στη μπροστινή δεξιά κολώνα της καμπίνας, με την εξάτμιση σε ευθυγράμμιση με το μπροστινό, δεξιό στύλο της καμπίνας, παρέχοντας εξαιρετική περιμετρική ορατότητα.

Η κατά 24% μεγαλύτερη χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου, η οποία χωράει πλέον 198 λίτρα, είναι η μεγαλύτερη στον κλάδο, επιτρέποντας περισσότερες εργασίες μεταξύ των γεμισμάτων καυσίμου και συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου ακινητοποίησης. Όλοι οι ελκυστήρες της σειράς MF 5M Series είναι εξοπλισμένοι με το εξαιρετικά αποδοτικό κιβώτιο ταχυτήτων Dyna-4, το οποίο παρέχει έλεγχο χωρίς συμπλέκτη σε 16 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 16 ταχύτητες οπισθοπορείας με τελική ταχύτητα 40km/h Eco.

Το AutoDrive προσφέρει αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων στις λειτουργίες Power ή Eco, μαζί με την λειτουργία Brake-to-Neutral, η οποία αποσυνδέει αυτόματα την κίνηση όταν πατηθεί το πεντάλ, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και άνεση σε συνδυασμό με ομαλότερη λειτουργία.

Επιπλέον, η σειρά MF 5M Series είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για εργασίες που απαιτούν εμπρόσθιο φορτωτή. Πλήρως συμβατό με μια ευρεία προσφορά φορτωτών με εργοστασιακό εξοπλισμό, προσφέρει επίσης εξαιρετική ευελιξία χάρη στη μικρή ακτίνα στροφής 4,65 m και την επιλογή μηχανικού ή ηλεκτρικού χειριστηρίου. Τέλος, η προαιρετική οροφή Visio Roof επιτρέπει τέλεια ορατότητα και ασφαλέστερες εργασίες χειρισμού.

Συνδεδεμένοι για έξυπνη γεωργία (Smart Farming)

Όλοι οι γεωργικοί ελκυστήρες MF 5M μπορούν να εξοπλιστούν με τον πλήρη MF Guide, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού Fieldstar 5, ή ως MF Guide ready.

Το MF Guide παρέχει πλήρως αυτόματο σύστημα διεύθυνσης και προσφέρεται με δέκτη Trimble ή με επιλογή άλλων δεκτών που παρέχουν μια σειρά από λειτουργίες εντοπισμού θέσης. Αυτό θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τους καλλιεργητές λαχανικών.

Το Fieldstar 5 παρέχει επίσης πρόσβαση σε ορισμένες από τις επιλογές Smart Farming της Massey Ferguson, συμπεριλαμβανομένου του ISOBUS.Ταυτόχρονα, παρέχει μια σειρά από αυτόματες λειτουργίες που αυξάνουν την αποδοτικότητα. Αυτές περιλαμβάνουν:

MF Section Control για αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση έως και 96 διαφορετικών τμημάτων

MF Rate Control για την αυτόματη διαφοροποίηση των ποσοστών εφαρμογής

Η τηλεμετρία MF Connect παρέχει μεταφορά δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Ευρύχωρη, άνετη καμπίνα

Η σειρά MF 5M είναι εξοπλισμένη με μια ευρύχωρη καμπίνα που προσφέρει το κατάλληλο επίπεδο άνεσης και εξαιρετική ορατότητα, με ένα αναβαθμισμένο, προαιρετικό σύστημα κλιματισμού που αυξάνει σημαντικά τη ροή και την κατανομή του αέρα γύρω από τον χειριστή.



Αυτό το ευρύχωρο περιβάλλον χειριστή πλάτους 1,3m διαθέτει εντελώς επίπεδο δάπεδο και πεντάλ τύπου αυτοκινήτου. Η μεγάλη γυάλινη επιφάνεια και το συμπαγές σύστημα ‘All-in-One’ SCR, που βρίσκεται κάτω από την καμπίνα διατηρούν απαράμιλλη ορατότητα.

Η άνεση βελτιώνεται επιπλέον χάρη σε ένα νέο σύστημα ανάρτησης καμπίνας, προαιρετικό σε όλα τα μοντέλα, το οποίο προσφέρει σημαντικά υψηλότερη απορρόφηση κραδασμών.

Οι νέες, αποδοτικές επιλογές φώτων εργασίας LED, εκτός από τα φώτα αλογόνου, παρέχουν ακόμη περισσότερο φωτισμό για ασφαλή νυχτερινή εργασία - με δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο μπροστινών και πίσω φώτων εργασίας LED ή δύο μεσαίων μονάδων.

Εξωτερικά υπάρχει ένας χρήσιμος νέος διακόπτης PTO στο πίσω μέρος του φτερού στην αριστερή πλευρά.