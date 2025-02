Νέα Υόρκη: Επαναπατρισμός αρχαιοελληνικών αντικειμένων με απόφαση της Εισαγγελίας

Την ερχόμενη Τρίτη (25/2) θα πραγματοποιηθεί τελετή επαναπατρισμού έντεκα αρχαιοελληνικών αντικειμένων κατόπιν απόφασης της Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, στην έδρα της Εισαγγελίας.

Πριν από την τελετή επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθεί η παρασημοφόρηση του Έλληνα Βοηθού Εισαγγελέα Νέας Υόρκης, Μatthew Bogdanos, με το παράσημο του «Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα».

Στη συνέχεια η υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, θα συμμετέχει σε πάνελ με τίτλο Cultural Heritage Now: The Cyclades at The Met, a New Model of Collaboration, στο ΜΕΤ.

Από σήμερα, Παρασκευή (21/2), η Λίνα Μενδώνη πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε λίγη ώρα, η κ. Μενδώνη θα παραστεί σε τελετή επαναπατρισμού ελληνικής αρχαιότητας, στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό υφυπουργό δημόσιας διπλωματίας Darren Beattie και τον αναπληρωτή υπουργό παιδείας και πολιτισμού Scott Weinhold.

Τη Δευτέρα (24/2) η υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στην τελετή επαναπατρισμού χάλκινης κεφαλής Γρύπα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (MET) της Νέας Υόρκης.