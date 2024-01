Jorge Jesus, entraîneur de Neymar à Al Hilal :



« Neymar est l'inverse de Ronaldo. Ronaldo a plus de passion pour le football et il en fait sa priorité. Neymar, lui, a plus de passion pour d'autres choses liées à sa vie privée, qu'il fait passer devant ».



