Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ford

Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα μοντέλα της γκάμας Ford με το νέο πρόγραμμα Ford Value. Το πρόγραμμα Ford Value αφορά στα δημοφιλή μοντέλα Fiesta, Puma, Focus και Kuga.

Με το νέο, πρόγραμμα Ford Value η Ford έρχεται από σήμερα να καταστήσει ακόμα πιο εύκολη την αγορά των δημοφιλέστερων μοντέλων της γκάμας της που ξεχωρίζουν απέναντι στον ανταγωνισμό χάρη στον οδηγοκεντρικό τους χαρακτήρα και τις προηγμένες τεχνολογίες που ενσωματώνουν.

Στόχος του Ford Value είναι να εξασφαλίσει σε όλους τους πελάτες τους ιδανικούς όρους, αλλά και μοναδικά προνόμια, τα οποία θα κάνουν την εμπειρία αγοράς του αγαπημένου τους Ford όχι μόνο εύκολη, αλλά ακόμα πιο συμφέρουσα.

Χαμηλή προκαταβολή ανταγωνιστικό επιτόκιο

Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει το νέο πρόγραμμα Ford Value ξεχωρίζουν η χαμηλή προκαταβολή που ξεκινά από μόλις 4.799€, το ανταγωνιστικό επιτόκιο 2,99% 1, τα 8 χρόνια εγγύηση Ford Protect που εγγυάται ξεγνοιασιά για πολλά χιλιόμετρα αλλά και υψηλή αξία μεταπώλησης, καθώς και το συνολικό όφελος που μπορεί να ανέλθει έως και 2.141€.

Ford Fiesta

Για παράδειγμα, με το πρόγραμμα Ford Value, το Ford Fiesta, το πιο οδηγοκεντρικό αλλά και απολαυστικό στην οδήγηση σούπερ μίνι της ελληνικής αγοράς μπορεί να αποκτηθεί τώρα με τιμή από 21.447€.

Με προκαταβολή από 5.362€, επιτόκιο 4,15%1 και 8 χρόνια εγγύηση της Ford Protect, ώστε όλοι να μπορούν απολαμβάνουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, όπως η υβριδική τεχνολογία των μονάδων κίνησης, καθώς και τα προηγμένα συστήματα άνεσης και ασφάλειας όπως είναι οι προβολείς full-LED, το αυτόνομο σύστημα φρεναρίσματος και το Adaptive Cruise Control.

Ford Puma

Με το πρόγραμμα Ford Value οι πελάτες μπορούν επίσης να αποκτήσουν εύκολα τώρα το Ford Puma, το πιο πολυτάλαντο B-SUV της αγοράς, με προκαταβολή από μόλις 4.799€ και επιτόκιο από 2,99%1.

Στους προνομιακούς αυτούς όρους, το πρόγραμμα Ford Value έρχεται να προσθέσει επιπλέον 8 χρόνια εγγύηση της Ford Protect, σε συνδυασμό με όφελος 1.000€ για την αγορά των υβριδικών εκδόσεων mHEV, οι οποίες εξασφαλίζουν ανταγωνιστικές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου από μόλις 5,4l/100 km.

Ford Focus

Στο πρόγραμμα Ford Value εντάσσεται ασφαλώς και το Ford Focus που ξεχωρίζει για την προηγμένη υβριδική τεχνολογία των κινητήρων 1.0L EcoBoost mΗΕV, το κορυφαίο σύστημα φωτισμού LED, τον πλούσιο εξοπλισμό των εκδόσεων ST-Line.

και την απαράμιλλή για την κατηγορία συνδεσιμότητα που εξασφαλίζει μέσω της οθόνης αφής των 13,2 ιντσών το σύστημα SYNC 4 και το ενσωματωμένο modem. Και όλα αυτά με τιμή από 26.670€, επιτόκιο επίσης από 2,99% 1, προκαταβολή από 5.614€, αλλά και με 8 χρόνια εγγύηση με την υπογραφή της Ford Protect.

Ford Kuga

Όσον αφορά το Ford Kuga, το πολυτελές SUV το οποίο προσφέρει κορυφαία οικονομία και επιδόσεις στις εκδόσεις με τον κινητήρα βενζίνης EcoBoost, αλλά και απόλυτη ελευθερία κίνησης σε συνδυασμό με αθόρυβη λειτουργία με μηδενικές εκπομπές ρύπων στην PHEV, το πρόγραμμα Ford Value προβλέπει ακόμα περισσότερα.

Με κορυφαία άνεση και συνδεσιμότητα επόμενης γενιάς, το Ford Kuga με τον πολυβραβευμένο βενζινοκινητήρα 1.5L EcoBoost μπορεί να αποκτηθεί τώρα με επιτόκιο 2,99% 1, προκαταβολή από 6.802€, 8 χρόνια εγγύηση της Ford Protect και όφελος 2.141€, ενώ η έκδοση PHEV, η οποία προσφέρει μέση κατανάλωση μόλις 1,2l/100km, με επιτόκιο 2,99% 1, προκαταβολή από 9.570€, 8 χρόνια εγγύηση της Ford Protect και όφελος 2.141€.