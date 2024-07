Νέο Mercedes-Benz eSprinter Ξεκίνημα πωλήσεων στην Ελλάδα

Το νέο Mercedes-Benz eSprinter πρωτοπορεί στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών Van. Ο επαγγελματίας μπορεί πλέον να επιλέξει την βέλτιστη αυτονομία και το ωφέλιμο φορτίο ανάλογα με τις ανάγκες της δικής του επιχείρησης.

Το νέο eSprinter προσφέρεται με τρεις επιλογές μπαταρίας, ωφέλιμης χωρητικότητας 56 kWh, 81 kWh ή 113 kWh. Επιπλέον, για πρώτη φορά, θα διατίθεται και ως βάση (Cab Chassis) διευρύνοντας περαιτέρω τις επιλογές εφαρμογών αμαξώματος.

Το νέο eSprinter αποτελεί την ιδανική επιλογή για ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων επαγγελματικών μεταφορών και κινητικότητας. Επίσης, προσφέρει για πρώτη φορά, αναβαθμισμένη ψηφιακή συνδεσιμότητα με το σύστημα πολυμέσων MBUX, πολυάριθμα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Πολυχρηστικό και αποδοτικό



Η ενιαία μπροστινή μονάδα περιέχει όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης και μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις εκδόσεις, ανεξάρτητα από το μεταξόνιο και το μέγεθος μπαταρίας. Η μονάδα για την ενσωματωμένη μπαταρία υψηλής τάσης δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο και είναι τοποθετημένη κάτω από το δάπεδο. Η τοποθέτηση της μπαταρίας ανάμεσα στους άξονες, σε συνδυασμό με το στιβαρό περίβλημα στο οποίο στεγάζεται, εξασφαλίζει τη βέλτιστη προφύλαξή της ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλει περαιτέρω στην ασύγκριτη οδική συμπεριφορά. Σε όλες τις εκδόσεις του νέου eSprinter, ο πανίσχυρος ηλεκτροκινητήρας εδράζεται στην τελευταία μονάδα στον πίσω άξονα.

Ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και μπαταρία υψηλής τάσης

Ο ηλεκτροκίνητος πίσω άξονας στο νέο Mercedes-Benz eSprinter προσφέρει πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά το μήκος οχήματος, το μέγιστο μικτό φορτίο (έως 4,25 τόνοι) καθώς και το φορτίο ρυμούλκησης (έως 2 τόνοι) και τη χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης (έως 14 κυβικά μέτρα). Αντίστοιχα, το νέο eSprinter είναι διαθέσιμο σε δύο τύπους και μήκη αμαξώματος αλλά και με δύο επιλογές ηλεκτροκινητήρων ισχύος 100 και 150 kW.

Το κύριο χαρακτηριστικό του εξελιγμένου ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη (PSM) είναι η ιδιαίτερα υψηλή αποδοτικότητα. Επιπλέον, η διαχείριση θερμότητας έχει εξελιχθεί περαιτέρω. Οι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών διαφορετικών μεγεθών μπαταρίας ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής τους όσον αφορά την αυτονομία και το ωφέλιμο φορτίο: μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 113 kWh, 81 kWh ή 56 kWh.

Η μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 113 kWh προσφέρει αυτονομία, βάσει του κύκλου WLTP, έως 385 χιλιόμετρα ενώ μπορεί να φτάσει τα 565 χιλιόμετρα σε καθαρά αστικό κύκλο.

Η μπαταρία

Οι κυψέλες μπαταρίας έχουν κατασκευαστεί από φωσφορικό σίδηρο λιθίου, χωρίς κοβάλτιο και νικέλιο. Ο βαθμός ανάκτησης ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται εξατομικευμένα μέσω των χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι ενώ το νέο αυτόματο σύστημα ανάκτησης ενέργειας DAUTO προσφέρει ακόμη πιο αποδοτική και άνετη οδήγηση στο νέο eSprinter. Σύμφωνα με τη βασική αρχή «οδήγηση με προνοητικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας», οι πληροφορίες από τα δεδομένα ραντάρ, κάμερας και πλοήγησης συνδυάζονται και το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας προσαρμόζεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στις εκάστοτε συνθήκες.

Φόρτιση

Επιπλέον, η λειτουργία ECO υποστηρίζει περαιτέρω την προνοητική οδήγηση: ανάλογα με τον εξοπλισμό, το σύστημα αναλύει εάν προπορεύεται κάποιο όχημα, ποιο είναι το όριο ταχύτητας ή αν υπάρχει ανηφορική κλίση στη συνέχεια της διαδρομής και εμφανίζει μια ένδειξη για απομάκρυνση του ποδιού από το πεντάλ επιτάχυνσης στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων. Στη συνέχεια, ανάλογα με τις συνθήκες, επιλέγει το κατάλληλο επίπεδο ανάκτησης ενέργειας. Εκτός αυτού, τρεις λειτουργίες οδήγησης επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέξει μεταξύ μέγιστης άνεσης ή μέγιστης αυτονομίας.





Ταχεία φόρτιση σε δημόσιο δίκτυο φόρτισης με το Mercedes me Charge

Όπως όλα τα ηλεκτρικά Vans της Mercedes-Benz, το νέο eSprinter μπορεί να φορτίζει τόσο με εναλλασσόμενο (AC) όσο και με συνεχές ρεύμα (DC). Ο on-board charger του αυτοκινήτου μπορεί να διαχειριστεί συνεχές ρεύμα έως 115 κιλοβάτ (προαιρετικά) σε σταθμό ταχείας φόρτισης. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει πως η μπαταρία χωρητικότητας 56 kWh φορτίζεται από 10 σε 80 τοις εκατό σε περίπου 28 λεπτά με μέγιστη ισχύ 115 kW ενώ η μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 113 kWh χρειάζεται περίπου 42 λεπτά με μέγιστη ισχύ 115 kW. Η ψηφιακή υπηρεσία Mercedes me Charge4 προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια δίκτυα φόρτισης στην Ευρώπη με περίπου 600.000 σημεία φόρτισης.

Η υπηρεσία Mercedes me Charge διευκολύνει την εμπειρία φόρτισης και προσφέρει πρόσβαση σε 1.150 διαφορετικές εταιρείες διαχείρισης σταθμών φόρτισης στην Ευρώπη με μία μόνο σύμβαση . Με το σύστημα χρέωσης του Mercedes me Charge, επωφελείστε από τις σταθερές τιμές που ισχύουν ανεξάρτητα από την εταιρεία διαχείρισης του σταθμού φόρτισης. Έτσι, η Mercedes-Benz σάς εξασφαλίζει μέγιστη διαφάνεια κόστους.

Τελευταία γενιά MBUX και ποικιλία ψηφιακών επιλογών



Το νέο eSprinter περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό του την τελευταία γενιά συστήματος πολυμέσων MBUX (Mercedes Benz User Experience) με οθόνη 26 cm (10,25 ιντσών) με ακόμη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και εξελιγμένη πλοήγηση. Ως αποτέλεσμα, το νέο eSprinter προσφέρει στους επαγγελματίες μια ψηφιακή και διαδραστική εμπειρία.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment MBUX, σε συνδυασμό με έναν λογαριασμό Mercedes me , παρέχει ευρεία γκάμα ψηφιακών επιλογών που καθιστούν το eSprinter όλο και πιο έξυπνο, ενώ κάνουν την καθημερινότητα των οδηγών και των διαχειριστών στόλων ακόμη πιο εύκολη και αποδοτική. Ακόμη περισσότερες επιλογές περιλαμβάνουν οι εκτενείς δυνατότητες εξατομίκευσης, όπως η αναγνώριση φωνής ειδικά για τον οδηγό και το συνοδηγό, η οποία είναι δυνατή σε συνδυασμό με τη μονάδα χειρισμού ανέσεων, καθώς και βελτιστοποιήσεις για τη φωνητική ενεργοποίηση του συστήματος υποστήριξης του οδηγού «Hey Mercedes». Επιπλέον, για πρώτη φορά, οι επαγγελματίες επωφελούνται από τη νέα δορυφορική προβολή και την εξελιγμένη πλοήγηση για ρυμουλκούμενα και υπερμεγέθη οχήματα, ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των μεγάλων οχημάτων.

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης

Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνει πλέον τη λειτουργία διασταυρώσεων, με την οποία μπορεί να προειδοποιεί τον οδηγό για πλευρικώς ή αντίθετα διερχόμενα οχήματα σε ταχύτητες έως 60 km/h, καθώς και για επικίνδυνους ελιγμούς προσπέρασης σε ταχύτητες έως 70 km/h. Επίσης, μπορεί και να επέμβει σε περίπτωση ανάγκης σε ταχύτητες έως 40 km/h παρέχοντας υποστήριξη στις στροφές αν επίκειται κίνδυνος σύγκρουσης με άλλο όχημα.

Επιπλέον, το νέο eSprinter διαθέτει ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, σύστημα υποβοήθησης τυφλής γωνίας ορατότητας, σύστημα προειδοποίησης κόπωσης οδηγού ATTENTION ASSIST, σύστημα υποβοήθησης ορίων ταχύτητας Intelligent Speed Assist με Cruise Control και δωρεάν δεδομένα πλοήγησης έως και για επτά έτη μετά την ημερομηνία παραγωγής του οχήματος, σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz και κάμερα οπισθοπορείας. Προαιρετικά, διατίθεται για πρώτη φορά το σύστημα υποβοήθησης πληροφόρησης κατά την εκκίνηση , το οποίο αποτρέπει συγκρούσεις με άλλους χρήστες του δρόμου που βρίσκονται μπροστά από το όχημα όταν αυτό ξεκινάει.

Το σύστημα υποβοήθησης αλλαγής κατεύθυνσης, το οποίο αποτελεί βασικό εξοπλισμό για επαγγελματικά οχήματα μικτού φορτίου άνω των 3,5 τόνων ή προαιρετικό εξοπλισμό για όλα τα άλλα οχήματα, συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό πεζών και ποδηλατών εντός προκαθορισμένης περιοχής στην πλευρά του συνοδηγού.

Για εύκολη και γρήγορη στάθμευση, διατίθεται προαιρετικά το πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360 μοιρών και νέα τρισδιάστατη προβολή εμποδίων. Τέλος, ο προαιρετικός ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης προσφέρει άνετη ορατότητα στην περιοχή πίσω από το όχημα, ακόμη και αν δεν υπάρχει πίσω παρμπρίζ ή σε περίπτωση οχήματος μεγάλου μήκους.

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός

Η Mercedes-Benz Vans έχει αναβαθμίσει εκτενώς το βασικό εξοπλισμό του νέου eSprinter και έχει προσαρμόσει τα πακέτα εξοπλισμού ακόμη περισσότερο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επαγγελματιών. Στοιχεία λειτουργικού εξοπλισμού που επιλέγουν συχνά οι πελάτες ομαδοποιούνται πλέον σε πακέτα. Για παράδειγμα, υπάρχει η επιλογή του πακέτου Winter PLUS (π.χ. με θερμαινόμενο τιμόνι και WET WIPER SYSTEM), του πακέτου ενεργητικής ασφάλειας (π.χ. με σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC) και του πακέτου χώρου φόρτωσης.

Έκδοση Base

Στην έκδοση Base, το eSprinter εξοπλίζεται, μεταξύ άλλων, με το σύστημα Infotainment MBUX με νέα γενιά τηλεματικής, οθόνη 26 cm (10,25 ιντσών) και κάμερα οπισθοπορείας, πίνακα οργάνων με έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με λειτουργία αναγνώρισης απομάκρυνσης χεριών από το τιμόνι, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (μπροστά/πίσω), αισθητήρα βροχής και αυτόματο φωτισμό πορείας, ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας,

σύστημα υποβοήθησης ορίων ταχύτητας Intelligent Speed Assist και Cruise Control καθώς και το ATTENTION ASSIST στο βασικό εξοπλισμό. Η έκδοση PRO περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και επιπλέον της έκδοσης BASE, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, τιμόνι με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης, καθώς και θύρα USB 5V. Με την έκδοση SELECT, οι επαγγελματίες απολαμβάνουν επίσης δερμάτινο τιμόνι, κάθισμα ανέσεων για τον οδηγό, μονάδα χειρισμού ανέσεων και προβολείς LED High Performance συμπεριλαμβανομένου προσαρμοζόμενου συστήματος υποβοήθησης φώτων μεγάλης σκάλας.