Είναι το δέος που νιώθουμε μπροστά στους τεράστιους υδάτινους όγκους της παγωμένης θάλασσας του Βορρά; Είναι η ανάγκη της εξερεύνησης στις πιο αφιλόξενες και απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη, ειδικά όπως έχει αποτυπωθεί σε βιβλία και ταινίες;

Σίγουρα πάντως, το τελευταίο διάστημα, εκατομμύρια χρήστες του Tik Tok και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακολουθούν μανιωδώς βίντεο με πλοία, μικρά ή μεγαλύτερα, να «σχίζουν» τα κύματα στη Βόρεια Θάλασσα, να «παλεύουν» ενάντια σε ακραίες καιρικές συνθήκες και τα πληρώματά τους να έρχονται αντιμέτωπα με τους μεγαλύτερους κινδύνους της θάλασσας.

Πρόκειται για το «North Sea Trend», τη νέα τάση που σαρώνει στο Tik Tok.

Το «North Sea Trend» περιλαμβάνει συνήθως βίντεο σε αργή κίνηση, που δείχνουν μεγάλα, ατίθασα κύματα, να πέφτουν συνήθως σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Τα κύματα συχνά συνδυάζονται με ισχυρούς ανέμους και μεγάλα υδάτινα σώματα, τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μερικές φορές τα βίντεο δείχνουν ανθρώπους να εργάζονται σε πλοία ή εξέδρες άντλησης πετρελαίου, βουτηγμένους στο νερό από τα κύματα ή να αγωνίζονται να κρατηθούν σε κιγκλιδώματα για να αποφύγουν την πτώση στη θάλασσα.

Το soundtrack των περισσότερων βίντεο στο «NorthSea Tok» είναι συνήθως ένα αργό, σκοτεινό, remix του Hoist the Colors, ενός τραγουδιού του Hans Zimmer με στίχους των Ted Elliott και Terry Rossio. Το τραγούδι έγινε πιο γνωστό από το Pirates of the Caribbean: At World's End.

Μερικοί από τους ήχους παραπέμπουν σε λαϊκά τραγούδια που τραγουδιόνταν συνήθως από εργάτες σε μεγάλα εμπορικά ιστιοφόρα.

Η Βόρεια Θάλασσα είναι η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Βρετανίας, Δανίας, Νορβηγίας, Γερμανίας Ολλανδίας, Βελγίου και Γαλλίας. Με μήκος πάνω από 600 μίλια και πλάτος 360 μίλια, η θάλασσα καλύπτει περίπου 220.000 τετραγωνικά μίλια.

Σε μια συνέντευξη στους Seattle Times, ο James Cullen, ο οποίος διευθύνει το @ukdestinations, λέει: «Έμεινα ενθουσιασμένος από το πόσο δημοφιλή έγιναν τα βίντεο».

Ο λογαριασμός του Cullen, που περιλαμβάνει βίντεο με πλοία να ταξιδεύουν στη Βόρεια Θάλασσα, έχει πλέον περισσότερους από 800.000 ακόλουθους και τα βίντεό του έχουν συγκεντρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές και 22 εκατομμύρια likes.

Οι περισσότεροι χρήστες συμφωνούν με το πώς τους κάνει να νιώθουν το βίντεο – φοβισμένοι, στενοχωρημένοι και εντελώς άβολα.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Η θάλασσα με αυτό το τραγούδι είναι ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ μου εφιάλτης».

Ένας άλλος έγραψε: «Όταν λέω ότι μου αρέσει ο ωκεανός, αυτό ΔΕΝ εννοώ».

Μερικοί χρήστες δεν πιστεύουν ότι αυτή είναι η ίδια Βόρεια Θάλασσα που διέσχισαν κάποιοι ταξιδιώτες πριν από εκατοντάδες χρόνια, ρωτώντας: «πώς στον κόσμο έπλεαν οι άνθρωποι τις θάλασσες με ξύλινες βάρκες;».

Υποστηρίζεται μάλιστα ότι τα βίντεο αυτά γίνονται viral επειδή «ερεθίζουν» χρήστες που έχουν δύο φόβους: τη θαλασσοφοβία και την κυματοφοβία.

Η θαλασσοφοβία είναι ένας έντονος φόβος για για τις μεγάλες υδάτινες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ωκεανών, των λιμνών και των θαλασσών. Η κυματοφοβία είναι ένας ισχυρός φόβος για τα κύματα και το φούσκωμα της θάλασσας.

Σε κάθε περίπτωση το «North Sea Trend» υπήρξε μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις του Tik Tok για το 2023.

Το hashtag #NorthSea έχει πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια προβολές, ενώ τα βίντεο με ετικέτα με την τοποθεσία της Βόρειας Θάλασσας έχουν πάνω από 200 εκατομμύρια προβολές.