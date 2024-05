Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πήρε την Τρίτη (14/5) μια κόκκινη κιθάρα σε ένα υπόγειο μπαρ στο Κίεβο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για την Ουκρανία: ότι οι ΗΠΑ και μεγάλο μέρος του κόσμου αγωνίζονται όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά για τον ελεύθερο κόσμο.

Ο Μπλίνκεν, ο οποίος, ενώ βρισκόταν στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα, υποσχέθηκε την αμέριστη υποστήριξη των ΗΠΑ καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, ενώθηκε με το συγκρότημα 19.99 στη σκηνή του Barman Dictat στην ουκρανική πρωτεύουσα. Έπαιξαν το «Rockin' in the Free World» του Neil Young, έναν ροκ ύμνο που κυκλοφόρησε το 1989 λίγο πριν από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε μια εποχή που η Σοβιετική Ένωση ταλανιζόταν από τις διαμαρτυρίες. Τελικά η ΕΣΣΔ διαλύθηκε και πολλά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, απέκτησαν ανεξαρτησία.

«Οι στρατιώτες σας, οι πολίτες σας - ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά, στο Χάρκοβο - υποφέρουν τρομερά. Αλλά πρέπει να ξέρουν, πρέπει να ξέρετε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί σας, ότι τόσο μεγάλο μέρος του κόσμου είναι μαζί σας και ότι αγωνίζονται όχι μόνο για μια ελεύθερη Ουκρανία, αλλά για τον ελεύθερο κόσμο. Και ο ελεύθερος κόσμος είναι επίσης μαζί σας», είπε ο Μπλίνκεν πριν παίξει το τραγούδι.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος της εμφάνισης των 19.99 πριν ο τραγουδιστής τον παρουσιάσει ως «μεγάλο φίλο της Ουκρανίας». Στη συνέχεια, ενώθηκε μαζί τους στη σκηνή για να παίξουν το τραγούδι με το ρεφρέν «keep on rockin' in the free world».

Φωτο: Reuters

«Έπαιξε καλά»

Ο Dmitry Temnyi, frontman των 19.99, δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τις... κιθαριστικές ικανότητες του Μπλίνκεν. «Έπαιξε καλά», είπε. Το συγκρότημα ακολούθησε μια ομάδα Ουκρανών βετεράνων που έπαιξαν φορώντας στρατιωτικές στολές, οι Πολιτιστικές Δυνάμεις της Ουκρανίας. Ιδρύθηκε το 2022 για να τονώσει το ηθικό της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας και έχει τόσο πολιτικό όσο και στρατιωτικό τμήμα.

Ο Μπλίνκεν είναι ο πρώτος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος που ταξιδεύει στην Ουκρανία μετά την έγκριση από το αμερικανικό Κογκρέσο τον περασμένο μήνα ενός πακέτου στρατιωτικής βοήθειας ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια καθυστέρηση αρκετών μηνών, κατά την οποία η Ρωσία απέκτησε πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης.

Ο Μπλίνκεν έφθασε στο Κίεβο με τρένο νωρίς το πρωί της Τρίτης για την επίσκεψη που δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι εκείνη την ώρα, η οποία πραγματοποιείται λίγες ημέρες αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε χερσαία εισβολή στα βόρεια της περιοχής του Χάρκοβο, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο και τεντώνοντας τους στρατιώτες της Ουκρανίας.