Ένα συμπληρωματικό κατηγορητήριο απαγγέλθηκε εναντίον του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάντα Γκαρσία, σημερινού αρχηγού του καρτέλ Σιναλόα, το οποίο ελέγχει την πλειονότητα των παράνομων ναρκωτικών που πωλούνται στο Σικάγο.

Ο ναρκέμπορας Ελ Τσάπο (αριστερά) και ο σημερινός αρχηγός του καρτέλ Σιναλόα Ελ Μάγιο (δεξιά).

Ένα νέο συμπληρωματικό κατηγορητήριο που κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα εναντίον ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών στο Σικάγο, επανάφερε στο προσκήνιο την ιστορία των διαφορετικών διαδρομών ενός πατέρα και του γιου του.



Το πέμπτο συμπληρωματικό κατηγορητήριο κατατέθηκε εναντίον του Ισμαέλ Ζαμπάντα Γκαρσία ή «Ελ Μάγιο», 76 ετών, ο οποίος είναι ο σημερινός ηγέτης του καρτέλ Σιναλόα, το οποίο ελέγχει την πλειοψηφία των παράνομων ναρκωτικών που διακινούνται στο Σικάγο.



Ο γιος του Ελ Μάγιο ακολούθησε διαφορετική πορεία.



Ο Χεσούς Βισέντε Ζαμπάντα Νιέμπλα, γνωστός ως «Ελ Βισεντίγιο», γύρισε την πλάτη στο καρτέλ και βρίσκεται σήμερα σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.



Ο γιός του Ελ Μάγιο «Ελ Βισεντίγιο»

Το νέο κατηγορητήριο περιλαμβάνει όσα έχει αποκαλύψει ο γιος του Ελ Μάγιο στις αρχές όλα αυτά τα χρόνια από το κελί του στη φυλακή του Σικάγο, αφού ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών τον Νοέμβριο του 2018 και καταδικάστηκε τον επόμενο χρόνο σε 15 χρόνια φυλάκιση.

Στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας παραμένει ο διαβόητος ναρκέμπορας Ελ Τσάπο. Ο Τσάπο εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στη φυλακή Supermax στο Κολοράντο, ενώ ο συνιδρυτής του καρτέλ, ο Ελ Μάγιο, ενεργεί ως επικεφαλής του καρτέλ, το οποίο κυριαρχεί στις πωλήσεις ναρκωτικών στο Σικάγο, ελέγχοντας το 80% των πωλήσεων κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης.



«Δεν είχαμε φωτογραφία αυτού του ανθρώπου εδώ και 25 χρόνια», δήλωσε ο Τζακ Ράιλι στην I-Team. Ο Ράιλι, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στο Σικάγο, έχει γράψει ένα βιβλίο για τον Ελ Τσάπο με τίτλο "Drug Warrior: Inside the Hunt for El Chapo and the Rise of America's Opioid Crisis".



Ο Ράιλι δήλωσε ότι, με την επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Μεξικού, η σύλληψη του Ελ Μάγιο είναι πολύ δύσκολη, καθώς προστατεύεται και πιθανότατα κρύβεται στην ύπαιθρο.



Πιστεύεται ότι ο γιος του Ελ Μάγιο βρίσκεται σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων των ΗΠΑ.



Πηγές αποκάλυψαν στην I-Team ότι ο Βισέντε απελευθερώθηκε πρόσφατα από την ομοσπονδιακή φυλακή MCC στο Σικάγο και, πριν από λίγες εβδομάδες, η μεξικανική εφημερίδα Zeta Libre Como El Viento δημοσίευσε μια φωτογραφία που φέρεται να είναι δική του στο αεροδρόμιο Ronald Reagan Washington, να συνοδεύεται από τις αρχές, καθώς μεταφέρεται σε ομοσπονδιακό πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.



«Ο πατέρας του [Ελ Μάγιο] έχει σίγουρα επιρροή, αλλά υπάρχουν πολλές, νομίζω, συμμαχίες που έχουν καταρρεύσει από τότε που συνελήφθη ο Ελ Τσάπο».



«[Η συνεργασία του Βισέντε] οδήγησε σε πρόσθετες κατηγορίες, οπότε έχει πολλούς εχθρούς», δήλωσε ο Ράιλι στην I-Team. «Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πατέρας του».



Ο Ράιλι πιέζει ώστε το καρτέλ Σιναλόα να χαρακτηριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τρομοκρατική οργάνωση- όχι απλώς ως ομάδα διακίνησης ναρκωτικών.



Ο Ράιλι δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση» θα απελευθέρωνε πρόσθετα κεφάλαια -και θα επέτρεπε πιο επιθετικές τακτικές κατά των ηγετών του καρτέλ στα σύνορα και στο Μεξικό.



