Ο Έρικ Λαμέλα «καρφωμένος» στο ACTION 24 βλέπει την αγαπημένη του Τότεναμ

Η Τότεναμ αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (06/02), την Λίβερπουλ, με την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου να θέλει να διατηρήσει το υπέρ της 1-0 του πρώτου αγώνα για να βρεθεί αυτή στον τελικό του Carabao Cup απέναντι στην Νιουκάστλ.

Αυτή της την προσπάθεια παρακολουθεί και ο Έρικ Λαμέλα, με τον Αργεντίνο εξτρέμ, με θητεία στην αγγλική ομάδα από το 2013 έως το 2021. Ο παίκτης της ΑΕΚ έχει επιλέξει το ACTION 24 για να δει την παλιά του αγάπη, να αγωνίζεται για ένα τρόπαιο που μαζί της ήταν φιναλίστ το 2021, με την Τότεναμ του Μουρίνιο, τότε, να ηττάτε με 1-0 από την Σίτι στο Γουέμπλεϊ. Ο ίδιος έκανε γνωστή αυτή του την επιλογή, μέσω ενός Instastory του, όπου συνόδεψε με την λεζάντα «COYS (Come on You Spurs σ.σ Πάμε Τότεναμ)»

Δείτε το Ιnstastory:

Instagram (@eriklamela)

O Λαμέλα αγωνίστηκε οκτώ χρόνια για την ομάδα του Λονδίνου, καταγράφοντας 257 συμμετοχές και σκοράροντας 37 γκολ, ενώ μοίρασε και 44 ασίστ, πριν μεταγραφεί στην Σεβίλλη, όπου κατέκτησε ένα Europa League. Παράλληλα, στην πόλη της Ανδαλουσίας αγωνίστηκε 92 φορές, με 16 γκολ και επτά ασίστ. Πλέον βρίσκεται στην ΑΕΚ, από το καλοκαίρι που μας πέρασε, ενώ σε 21 ματς έχει τέσσερα γκολ.