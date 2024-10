Ο Κάρολος κάνει την έκπληξη: Γάμοι στο κάστρο όπου πέθανε η Ελισάβετ

Προσβάσιμο στο κοινό για να πραγματοποιεί γαμήλιες εκδηλώσεις, πρόκειται να είναι, εκτός απροόπτου, το κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία. Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς Κάρολος έχει υποβάλει σχέδια για τη μετατροπή του Queen's Building, λίγα μέτρα από το κάστρο, σε ένα κέντρο για «γάμους, δείπνα, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις».

Όπως γράφουν οι Times του Λονδίνου, το κάστρο, στις όχθες του ποταμού Ντι στο Αμπερντένσαϊρ, διατίθεται όλο και πιο συχνά στους πολίτες από τον βασιλιά, αφού ήταν η ιδιωτική κατοικία της βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία για περισσότερα από 170 χρόνια. Ο Κάρολος προτιμά να μένει στο Μπίρκχολ, που κάποτε αποτελούσε τη μακρόχρονη κατοικία της βασίλισσας μητέρας, όταν επισκεπτόταν το Μπαλμόραλ.

Το κάστρο φέρεται να χρειάζεται 3 εκατομμύρια λίρες ετησίως για τη λειτουργία του, ενώ πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες δαπανώνται για μισθούς. Το κόστος αυτό αντισταθμίζεται εν μέρει από περίπου 500.000 λίρες σε πωλήσεις εισιτηρίων από 75.000 επισκέπτες ετησίως.

Το κάστρο προσέφερε ξεναγήσεις «μόνο για ενήλικες» στο εσωτερικό του φέτος το καλοκαίρι με 100 λίρες το εισιτήριο, ενώ, με επιπλέον 50 λίρες, οι επισκέπτες μπορούσαν να απολαύσουν απογευματινό τσάι. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε 24 ώρες. Περαιτέρω ημερομηνίες για τον επόμενο μήνα και τον Δεκέμβριο ανακοινώθηκαν αυτόν το μήνα, με ένα γεύμα επτά πιάτων από τοπική παραγωγή, συνοδευόμενο από κρασί, για 250 λίρες ανά άτομο.

Το κτίριο χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τους επισκέπτες και ως αίθουσα εκδηλώσεων για το προσωπικό, αλλά τα σχέδια θα αυξήσουν τη χωρητικότητα του χώρου από 250 σε 277 άτομα στο εσωτερικό και από 40 σε 144 στο εξωτερικό.



«Το τμήμα του κτιρίου Queen's Building μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γάμους, δείπνα, συναντήσεις και συναφείς εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ζωντανές παραστάσεις και χορό, όπου μπορεί να πωλείται αλκοόλ μέχρι τις 12.30 π.μ.», αναφέρει η αίτηση, προσθέτοντας ότι οι εκδηλώσεις θα είναι «σπάνιες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους».



Η αίτηση αδειοδότησης αναφέρει ότι οι κανόνες είναι «εύλογοι όταν εφαρμόζονται σε αστικές εγκαταστάσεις», αλλά οι υπεύθυνοι του κάστρου υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει «καμία τέτοια προοπτική ενόχλησης των γειτόνων» από τον θόρυβο. Η μουσική στους εξωτερικούς χώρους θα διατηρείται σε «χαμηλό επίπεδο» μέσω τριών μικρών ηχείων.

Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στο Μπαλμόραλ το 2022 και υπήρχαν αναφορές ότι το σπίτι είχε χαρακτηριστεί ως τόπος μνήμης για το κοινό. Ο Ρόμπερτ Χάρντμαν, βασιλικός συγγραφέας, δήλωσε ότι είχε προβλέψει πως ο βασιλιάς θα άνοιγε το Μπαλμόραλ για το κοινό. Στο βιβλίο του «Charles III: New King. New Court. The Inside Story» είπε ότι ο Κάρολος είχε «φιλόδοξα σχέδια για τους χώρους».