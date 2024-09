Ο Λόγος Έργου Σκιά των Active Member στον τελευταίο δίσκο του Ceza με το τραγούδι Ekinoks

Ekinoks, τιτλοφορείται το τραγούδι, με το οποίο ο Λόγος Έργου Σκιά (lesakaramon) των Active Member συμμετέχει στον νέο δίσκο του Ceza, “Yatay Zeka”, καταφέρνοντας μια από τις σπουδαιότερες σε εμβέλεια συνεργασίες για το ελληνικό hip hop.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Ceza είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της Τουρκικής και Ευρωπαϊκής hip-hop σκηνής με περισσότερους από 3 εκατ. ακροατές και σχεδόν 4 εκατ. ακολούθους στο Spotify, πάνω από 1 δισ. views στο YouTube, ενώ και τα streams ξεπερνούν το 1 δισ.

Ακόμα, είναι ο πρώτος Τούρκος καλλιτέχνης που έχει βραβευθεί με MTV EMA award, ενώ το music album, "Suspus" επιλέχθηκε ως the Best Rap/Hiphop album του 2015 από το iTunes.

Ekinoks - Ισημερία

Το Ekinoks, που στα ελληνικά σημαίνει Ισημερία προτρέπει όλους μας να νιώσουμε την ελευθερία που φέρνει το συναίσθημα και την πίστη στη μουσική που ενώνει, ανθρώπους, λαούς και κουλτούρες.

Τιμώντας τον τίτλο του τραγουδιού αλλά και ως ένδειξη σεβασμού του ενός στον άλλο, οι δύο καλλιτέχνες φρόντισαν τα κουπλέ τους αλλά και τα skrats που ακούγονται να είναι ίσης διάρκειας.

Να αναφέρουμε ότι στο κουπλέ του ο Ceza αναφέρει ειδικώς τους Active Member, ραπάροντας “Our crew is Ramon and Ceza, don’t forget, Active Member, when it comes, don’t just show off, the real source is here, let the whole world listen now and take a share from this…”.

“Οι επιλογές μου, ανέκαθεν βαφτίζονταν low bap, ο τρόπος μου, κόντρα στου ντουνιά τη δυσωδία…”

Μεταφέροντας τον κώδικα του low bap μέσα από μια ακόμα διεθνή συνεργασία ο lesakaramon, από την νέα σύμπραξη με τον Ceza αποδεικνύει ότι παραμένει πιστός στις αξίες, το όραμα και το φως που φέρνουν οι στίχοι του ατόφιου hip hop που δεν γνωρίζει σύνορα. Φέτος συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Ρουμάνο καλλιτέχνη Nimeni Altu’, γνωστό για τους στίχους του που συχνά αγγίζουν κοινωνικά και πολιτικά θέματα και στην στοχαστική του προσέγγιση στη μουσική. Στο album “Cândva" οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν το “Nepăsarea”, που στα Ελληνικά σημαίνει “Αδιαφορία”, ενώ το καλοκαίρι του 2020 δημιούργησαν το “Flori crescute în deșert - Λουλούδια της ερήμου” αφιερωμένο σε όσους χάθηκαν σαν αριθμοί εξαιτίας των συνθηκών.

Ο Λόγος Έργου Σκιά – Ποιος είναι ο ράπερ Σωτήρης Μυτακίδης

Γεννημένος στις 5 Φλεβάρη, μια ημερομηνία που για τους καλά μυημένους στην ιστορία του Low Bap και των Active Member είναι καλά χαραγμένη, ο Λόγος Έργου Σκιά ΛΕΣ aka Ramon, κατά κόσμο Σωτήρης Μυτακίδης έχει συμμετάσχει σε πάνω από 800 συναυλίες του ιστορικού μουσικού σχήματος από το 1999 έως και σήμερα. Είναι μέλος του label Talkback από το οποίο κυκλοφορούν όλες οι δουλειές του Low Bap ρεύματος από το 2015 και έπειτα.

Τον Ιούνιο του 2004 κυκλοφόρησε το πρώτο του single, ενώ το 2022 γίνεται επίσημα μέλος των Active Member.

O πρώτος του δίσκος “Λόγος Έργου Σκιά” κυκλοφόρησε στις 5 Φεβρουαρίου του 2021, τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ακολούθησε το soundtrack “Pandemagogues” και τον περασμένο Μάρτιο κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος “Λόγος Έργου Σκιά ΙΙ”. Ο Σωτήρης Μυτακίδης ασχολείται με την παραγωγή, την ηχοληψία και το sound design και είναι ιδρυτής της μουσικής ομάδας Conscious Relevance, η οποία με τη σειρά της έχει στήσει το Sound Design and Recording / Video Editing Studio Conscious Relevance.

Collabos



Η συνεργασία με τον Ceza και τον Nimeni Altu’ έρχεται να προστεθεί στο βιογραφικό του lesakaramon, ο οποίος στα 33 του έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως είναι οι: Generał Levy, Winston Irie, Foreign Beggars, Skitz,,Danno (Colle Der Fomento), Rodney P, Sabac (Non Phixion), MCD (Silent Eclipse), DJ Nappa (Phi Life Cypher), Doc Brown, Shi 360, DJ Blakey (UK DMC Champion), Tara Busch.