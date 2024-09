Ο Μπιλ Γκέιτς απαντά στο Netflix για τις θεωρίες συνωμοσίας - Είναι «ερπετοειδής;»

Όταν πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχουν μερικές πολύ ακραίες (ακόμα και αστείες) εκεί έξω. Και κεντρικό θέμα για πολλές από αυτές είναι ο συνιδρυτής της Microsoft και δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Unilad, ο Μπιλ Γκέιτς έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε ορισμένες από τις εν λόγω συνωμοσίες σχετικά με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης μιας που ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε εμβόλια για τον κορονοϊό για να βάλει μικροτσίπ μέσα μας, λέγοντας: «Σχεδόν πρέπει να γελάσεις».

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ που ήρθε την περασμένη εβδομάδα στο Netflix με τον τίτλο «What's Next: The Future with Bill Gates», ο 68χρονος επιχειρηματίας μίλησε περαιτέρω για ορισμένες από αυτές τις θεωρίες, ενώ η κόρη του Phoebe προειδοποίησε τους θεατές για τους κινδύνους της παραπληροφόρησης.

Σε ένα επεισόδιο, ο Γκέιτς μιλά για μια σειρά από παράξενες θεωρίες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγάλη επιτυχία του με τη Microsoft τον οδήγησε να καταλάβει ότι «θα υπήρχε μια σειρά από περίεργες απόψεις για αυτόν», αλλά και πως από τότε που στράφηκε στη full time φιλανθρωπία, τα πράγματα «άρχισαν πραγματικά να γίνονται τρελά».

Οι «ερπετοειδείς» και οι κώνοι της Μελίντα Γκέιτς

Μια θεωρία που συζητήθηκε από τον ίδιο και την κόρη του ισχυρίζεται ότι ο μεγιστάνας της τεχνολογίας είναι μέρος μιας... «ερπετοειδούς» φυλής που προσπαθεί να χειραγωγήσει την κοινωνία, παίρνοντας ανθρώπινη μορφή.

Μερικοί άλλοι διάσημοι που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των εν λόγω θεωριών, που έχουν γίνει γνωστές από τον συγγραφέα Ντέιβιντ Άικ, είναι η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β' αλλά και ο Τζάστιν Μπίμπερ.

Ο Μπιλ Γκέιτς σχολιάζοντας τη θεωρία των «ερπετοειδών», απλά ανασήκωσε τους ώμους του, λέγοντας: «Κάποιος μου το έχει αναφέρει και αυτό».

Όσο για ένα σχέδιο με το οποίο ο Μπιλ Γκέιτς αναγκάζει τους ανθρώπους να τρώνε... έντομα έτσι ώστε να αποδυναμωθεί η κατώτερη τάξη; «Θα ένιωθα άσχημα αν το έκανα αυτό», απάντησε ο Γκέιτς.

Όσον αφορά μία άλλη συνωμοσία ότι η πρώην σύζυγός του Μελίντα Γκέιτς έχει αντικατασταθεί από... κλώνους, ο ίδιος χαμογέλασε και αστειεύτηκε πως η Μελίντα «είναι ένα πολύ πραγματικό πρόσωπο».

«Φίλοι με έκαναν πέρα εξαιτίας των φημών για το εμβόλιο και τον πατέρα μου»

Παράλληλα, μιλώντας επίσης στο επεισόδιο, ο Λάρι Κοέν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gates Ventures, σημείωσε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι «αρκετά σκληροτράχηλος».

«Μερικά από τα πράγματα που ακούγονται είναι άγρια, τόσο άγρια που σχεδόν τον κάνει να γελάει. Αλλά όταν μιλάς με τον Μπιλ, νομίζω ότι η παραπληροφόρηση τον μπερδεύει απίστευτα γιατί δεν είναι ακόμα σαφές πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα».

Τότε ο Μπιλ Γκέιτς ρώτησε την 22χρονη κόρη του, αν είχε ακούσει ποτέ κάποια «τρελή πληροφορία» γι' αυτόν. «Όλη την ώρα», απάντησε εκείνη.

«Είχα ακόμη και φίλους που με “έκοψαν” εξαιτίας αυτών των φημών για το εμβόλιο», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη θεωρία συνωμοσίας για το μικροτσίπ.

«Δεν ξέρω, πρέπει να μάθω περισσότερα γιατί αφελώς εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ψηφιακή επικοινωνία μπορεί να είναι μια δύναμη για να μας φέρει κοντά, να κάνουμε εύλογη συζήτηση», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Μπιλ Γκέιτς πριν του πουν ότι στο διαδίκτυο «δεν είναι πραγματικά η λογική και η πραγματικότητα που κερδίζουν».