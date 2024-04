🏎️ Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να πατήσει… γκάζι!



💪🏽 Μετά από περίπου 2.5 μήνες ο Σέρβος σέντερ έκανε σήμερα (02/04) την πρώτη του ομαδική προπόνηση και πλέον μετρά αντίστροφα για την επανεμφάνισή του στα παρκέ!



😃 Happy to see you back in action Milou!

#OlympiacosBC pic.twitter.com/I6A9TKJw3q