🔴 Dani Alves a payé sa caution d'1M€ et va provisoirement sortir de prison ! 😳🇧🇷



Ses passeports ont été confisqués et il devra pointer chaque semaine au tribunal et sera interdit de quitter l'Espagne.



🗞 @LaVanguardia pic.twitter.com/yKKewCRYoP