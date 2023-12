Ο Πάπας Φραγκίσκος γιορτάζει σήμερα τα 87α γενέθλιά του, αλλά δεν φαίνεται να είναι και πολύ ενθουσιασμένος για αυτό, καθώς δεν αναμένεται να τα γιορτάσει ιδιαίτερα!

Ο πάπας, όπως διαρρέει, δεν πρόκειται να γιορτάσει με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, εκτός από μια συνάντηση στην οποία ο ποντίφικας συμμετέχει με μεγάλη ευχαρίστηση: στις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 11 ώρα Ελλάδος), ο Αργεντινός πάπας θα συναντήσει πάνω από 450 παιδιά και τις οικογένειές τους, στις οποίες η ειδική εθελοντική υπηρεσία του Βατικανού προσφέρει δωρεάν υγειονομική φροντίδα. Μαζί τους θα παρακολουθήσει ένα σύντομο θέαμα με καλλιτέχνες του τσίρκου και θα δοκιμάσει γλυκά και τούρτα γενεθλίων.

