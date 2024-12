Ο Πιστόριους ερωτεύτηκε τη σωσία της δολοφονημένης Στέενκαμπ - «Να κοιμάται με το ένα μάτι ανοιχτό»

Νέα σελίδα στη ζωή του άνοιξε ο Νοτιοαφρικανός παραολυμπιονίκης, Όσκαρ Πιστόριους, ο οποίος βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της Ρίτα Γκρέιλινγκ.

Αν και αυτό δεν προκαλεί κάποιο ενδιαφέρον, το σοκαριστικό της υπόθεσης είναι ότι η 33χρονη σύμβουλος επιχειρήσεων Ρίτα Γκρέιλινγκ είναι η σωσίας της δολοφονημένης συντρόφου του Πιστόριους, Ρίβα Στέενκααμπ η οποία έπεσε νεκρή από τις σφαίρες του γνωστού αθλητή πριν από 10 χρόνια.

Όπως σημειώνει το νοτιοαφρικανικό μέσο Netwerk24, μόλις διέρρευσαν οι φωτογραφίες του νέου ζευγαριού, η μητέρα της αδικοχαμένης Στέενκαμπ ξεσπάθωσε προειδοποιώντας την Γκρέιλινγκ «να κοιμάται με το ένα μάτι ανοιχτό» καθώς ο Πιστόριους είναι αδίστακτος.

«Αντιμετωπίζει προβλήματα θυμού. Η κοπέλα θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική» σημειώνει χαρακτηριστικά η Τζουν Στέενκαμπ.

Αν και οι λεπτομέρειες για τη σχέση τους παραμένουν άγνωστες, πηγές κοντά στο ζευγάρι επιβεβαίωσαν στο Netwerk24 την περασμένη εβδομάδα ότι διατηρούν δεσμό εδώ και λίγο διάστημα.

«Είναι γεμάτος red flags»

Η Τζουν Στέενκαμπ η οποία δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι η κόρης της έφυγε άδικα από τις σφαίρες που δέχτηκε από τον Πιστόριους συνεχίζει «Δεν καταλαβαίνω πώς δεν βλέπει τα red flags. Δεν ξέρει τι σημαίνει ψυχραιμία» είπε στη Sun.

Η Τζουν, η οποία ίδρυσε την οργάνωση «Reeva Steenkamp Against The Abuse of Women and Children», ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον Πιστόριους «κίνδυνο για τις γυναίκες». «Η Ρίβα τον ήξερε μόνο τρεις μήνες. Τη σκότωσε αλλά δεν το ομολόγησε ποτέ», σημείωσε. «Ανησυχώ για τη νέα κοπέλα», πρόσθεσε.