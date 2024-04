Η κατάσταση της υγείας των μελών της Αγγλικής Βασιλικής Οικογένειας βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης από τον περασμένο Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, η κατάσταση της 42χρονης πριγκίπισσας Κέιτ και του Βασιλιά Καρόλου έχει προκαλέσει ανησυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την Τρίτη, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ παρευρέθηκε στα εγκαίνια του James' Place Newcastle, μια κοινότητα που βοηθά ανθρώπους που υποφέρουν από αυτοκτονικές τάσεις και άλλες διαταραχές ψυχικής υγείας.

“William, come here please, these are for Catherine.” 🥰❤️



Maria Scott and Julie Cain gave Prince William flowers for his wife, Princess Catherine as he was leaving James’ Place Newcastle. pic.twitter.com/AlAVn2uVjh