Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου βράβευσε τους νικητές των “Stelios Bi - Communal Awards” στην Κύπρο

Για 15η χρονιά, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της easy family of Βrands (www.easy.com & www.easyHistory.info), ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy/), βράβευσε τις 10 δικοινοτικές ομάδες (10 Ελληνοκύπριοι και 10 Τουρκοκύπριοι επιχειρηματίες) που ξεχώρισαν στα "Stelios Bi - Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus 2025”.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου απένειμε τα χρηματικά βραβεία στους νικητές σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Απριλίου 2025 στα Κεντρικά Γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation, στην οδό Μάρκου Δράκου 5, στη Λευκωσία. Την τελετή βράβευσης τίμησε με την παρουσία του ο Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το ποσό των βραβείων, με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation, για το 2025 ανήλθε στις €410,000. Από την έναρξη του θεσμού το 2019 μέχρι και φέτος η συνολική αξία των βραβείων που έχει δοθεί στα Stelios Bi - Communal Awards ανέρχεται στα €4,800,000.

Σημειώνεται ότι ο φετινός αριθμός των συμμετοχών των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων επιχειρηματιών έφτασε τις 96 (48 Διμελείς Δικοινοτικές Ομάδες), ξεπερνώντας τις αιτήσεις της περσινής χρονιάς.

Οι 10 νικήτριες, διμελείς δικοινοτικές επιχειρηματικές ομάδες έλαβαν το συνολικό ποσό των €410,000, είναι οι εξής:

• Η Χρυσή νικήτρια ομάδα έλαβε το ποσό των €100.000 (50.000 ευρώ για κάθε επιχειρηματία – μέλος της διμελούς ομάδας).

• Δύο ομάδες έλαβαν το Αργυρό Βραβείο των €50.000 ευρώ η κάθε μια (25.000 ευρώ για κάθε επιχειρηματία – μέλος της διμελούς ομάδας).

• Εφτά ομάδες έλαβαν το Χάλκινο Βραβείο των €30.000 η κάθε μία (15.000 ευρώ για κάθε επιχειρηματία – μέλος της διμελούς ομάδας).

Συγχαίροντας τους νικητές και όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε: «Το γεγονός ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στα Δικοινοτικά Βραβεία έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα σε όλους μας, ότι καμία διαχωριστική γραμμή δεν μπορεί να σταματήσει τη συνεργασία μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων που ζουν σε αυτό το νησί. Ο σκοπός των βραβείων δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο για την εδραίωση της αμοιβαίας κατανόησης, της εμπιστοσύνης και της ειρηνικής συνύπαρξης. Από το 2009 εργαζόμαστε για διαρκή ειρήνη και οικονομική ευημερία στην Κύπρο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω για ακόμη μία φορά ότι τα Stelios Bi-Communal Awards for Business Cooperation θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον σκοπό αυτό και στο μέλλον. Το 60% των φετινών νικητών έχουν κερδίσει και στο παρελθόν, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική τους συνεργασία. Το υπόλοιπο 40% των συμμετεχόντων είναι νέοι υποψήφιοι, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα πως ενθαρρύνουμε την αλλαγή στη νοοτροπία γύρω από τη δικοινοτική συνεργασία στην Κύπρο».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε: «Αυτά τα βραβεία αποτελούν μια υπόσχεση για την Κύπρο που οραματιζόμαστε. Για την επανενωμένη Κύπρο, που αξίζουν όλοι οι Κύπριοι. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, τα Βραβεία Δικοινοτικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας “Stelios Bi - Communal Awards” έχουν καταστεί θεσμός για τη χώρα μας. Αποτελούν μια αναγνωρισμένη και ουσιαστική πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο την προώθηση της διαρκούς ειρήνης, μέσω της επιχειρηματικής συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η πρωτοπόρος αυτή πρωτοβουλία χάραξε έναν καινούργιο δρόμο».

Ακολουθούν οι νικητές των Δικοινοτικών Βραβείων 2025:

Χρυσό Βραβείο

Ανδρέας Ανδρέου - Emre Serdar - www.slimlineframe.com

Η εταιρεία τους ειδικεύεται στην κατασκευή προσόψεων αλουμινίου, πορτών και παραθύρων, με τα προϊόντα τους να εξάγονται στο εξωτερικό.

«Είμαστε ευγνώμονες στον Σερ Στέλιο και το Φιλανθρωπικό του Ίδρυμα για την επιλογή της ομάδας μας ως νικητές του Χρυσού Βραβείου στα Δικοινοτικά Βραβεία. Η εμπιστοσύνη προς εμάς είναι ιδιαίτερα τιμητική και ελπίζουμε ότι περισσότεροι επιχειρηματίες από τις δύο κοινότητες θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα κοινό μέλλον για τους ίδιους και για την Κύπρο».

Ασημένιο Βραβείο

Αγαθοκλής Αγαθοκλέους – Hasan Siber - www.coliveoil.com

Η εταιρεία τους επικεντρώνεται στη μαζική παραγωγή ελαιόλαδου, από τη συγκομιδή ελιών στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας.

«Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου για τη στήριξη. Η οικονομική ενίσχυση, που προσφέρει, είναι ζωτικής σημασίας για δικοινοτικές επιχειρήσεις όπως η δική μας. Αισθανόμαστε πλέον ότι ανήκουμε σε μια οικογένεια μαζί με άλλους ομοϊδεάτες επιχειρηματίες και θα εργαστούμε μαζί για να μεγαλώσουμε αυτή την οικογένεια».

Πανίκος Παναγή - Pelin Akcinar - www.decaar.com

Η DÉCAAR είναι ένα δυναμικό brand που βασίζεται στη μακροχρόνια εμπειρία μερικών από τους πιο καταξιωμένους δημιουργούς πρότυπων κοσμητολογικών συνθέσεων και επαγγελματίες ανάπτυξης επιχειρήσεων στον κλάδο

«Είναι μεγάλη τιμή να λαμβάνουμε αυτό το βραβείο. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών που προάγουν την ειρήνη και την ευημερία στην Κύπρο. Αυτή η αναγνώριση ενισχύει την πίστη μας στη δύναμη της συνεργασίας και στη διαρκή επίδραση που μπορεί να έχει στο κοινό μας μέλλον».

Χάλκινο Βραβείο

Steven Stavrou - Burak Doluay - www.socialtechlab.org

Ίδρυσαν το SocialTech Lab για να αξιοποιήσουν εργαλεία που προάγουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία, ενισχύοντας μια διαφορετική κουλτούρα συνεργασίας και επικοινωνίας.

«Εκτιμούμε βαθύτατα τη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος Στέλιου Χατζηιωάννου μέσω αυτών των βραβείων. Αυτή η αναγνώριση όχι μόνο ενισχύει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε, αλλά και ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή κι άλλων επιχειρηματιών στο θεσμό. Τα Δικοινοτικά Βραβεία διαδραματίζουν διαχρονικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων δικοινοτικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των υφιστάμενων».

Ιωάννης Παπαδίκος - Huseyin Yavuzkurt - Fish Market Morfou LTD / Hüseyin Yavuzkurt LTD

Η εταιρεία τους δραστηριοποιείται στις εξαγωγές και το εμπόριο φρέσκων ψαριών σε όλη την Κύπρο.

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που λαμβάνουμε αυτό το βραβείο, το οποίο θα στηρίξει σημαντικά την ομάδα μας και θα ενισχύσει την ποιότητα της δουλειάς μας. Τα Δικοινοτικά Βραβεία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας, ενδυναμώνοντας τη δέσμευσή μας στη σύμπραξη. Μας δίνει επίσης επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να βελτιώνουμε την επιχείρησή μας και στις δύο πλευρές της Κύπρου. Ευχαριστούμε για αυτήν την ανεκτίμητη υποστήριξη».

Μιχάλης Ιωαννίδης - Gulcan Kulle Yalınca -www.unicapenterprises.com

Ανέπτυξαν συνεργασία για το εμπόριο τοματών πιστοποιημένων με GlobalGAP.

«Είναι τιμή μας να λαμβάνουμε αυτό το βραβείο από το Ίδρυμα Στέλιου Χατζηιωάννου, το οποίο αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή του στο δικοινοτικό εμπόριο και το όραμά του για ειρήνη στο νησί μας. Αυτή η αναγνώριση ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και να προάγουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συνεργασία για την ειρήνη στην Κύπρο, μαζί με τους 120 συνεργάτες μας».

Μαρίνα Νεοφύτου - Nurtane Karagil - www.visual-voices.org

Η Visual Voices είναι μια κοινωνική επιχείρηση που αναπτύσσει και υποστηρίζει πρωτοποριακές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παραγωγές.

«Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη και την αναγνώριση του έργου μας από το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου. Ως κοινωνικοί επιχειρηματίες, έχουμε αφιερωθεί στη δημιουργία μιας βιώσιμης, καλλιτεχνικά προσανατολισμένης επιχείρησης και είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος των τελευταίων νικητών των Δικοινοτικών Βραβείων. Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που βλέπουμε αυτή τη στήριξη να επεκτείνεται στον διακοινοτικό πολιτιστικό τομέα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την προώθηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών σε όλη την Κύπρο».

Χρίστος Κοντεάτης - Muhit Ince - - www.caterways.com & www.tradegreenline.com

Η Caterways είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή και διανομή συσκευασμένων τροφίμων.

«Είναι τεράστια τιμή να λαμβάνουμε αυτό το βραβείο για έναν σκοπό στον οποίο πιστεύουμε βαθιά. Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα του Σερ Στέλιου για τη θετική ψήφο στη συνεργασία μας και την πολύτιμη υποστήριξή τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Σερ Στέλιο για την αδιάκοπη αφοσίωσή του σε αυτά τα βραβεία και για τις προσπάθειές του να ενώσει το νησί μας. Εκτιμούμε ειλικρινά τη στήριξη που μας προσφέρεται και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε μελλοντικές εκδηλώσεις».

Μιχάλης Παντελίδης - Arif Cebeci - www.mpviolins.com

Συνδύασαν την αγάπη τους για τη μουσική και τη δημιουργία, ασχολούμενοι με την κατασκευή χειροποίητων βιολιών και την επισκευή αντίκας.

«Αποτελεί μεγάλη τιμή να λαμβάνουμε ένα από τα Δικοινοτικά Βραβεία. Αυτή η αναγνώριση όχι μόνο ενδυναμώνει το κοινό μας πάθος για την παραδοσιακή κατασκευή βιολιών, αλλά και αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας μέσω της τέχνης και της μουσικής. Ευχαριστούμε ειλικρινά το Ίδρυμα Στέλιος για την ανεκτίμητη υποστήριξή του και τη δέσμευσή του στην προώθηση ουσιαστικών συνεργασιών σε όλη την Κύπρο».

Δημητράκης Έλληνας - Memduh Aybar - www.dellinas.eu & www.sibaltd.com

Ανέπτυξαν συνεργασία για την πώληση συστημάτων PVC HVAC Grill και προσόψεων κτιρίων.

«Εκτιμούμε ειλικρινά την υποστήριξη του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου μέσω αυτών των βραβείων, τα οποία δεν αναγνωρίζουν μόνο τις προσπάθειές μας, αλλά και προωθούν ουσιαστική συνεργασία. Τα Βραβεία Δικοινοτικής Συνεργασίας αποτελούν εδώ και χρόνια ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη νέων δικοινοτικών επιχειρηματικών συνεργασιών, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υφιστάμενων. Αυτή η υποστήριξη μας δίνει τη δύναμη, το κίνητρο και την αποφασιστικότητα να εξελιχθούμε περαιτέρω και να επεκτείνουμε το όραμά μας παγκοσμίως».