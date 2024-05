ΟΦΕΤ: Ένα ωφέλιμο αποτύπωμα κοινωνικής προσφοράς

Η συμβολή του δεν βασίζεται μόνο στην φαρμακευτική πρωτοπορία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει την κοινωνική διάσταση της λειτουργίας του. Και σε αυτόν, πρωτοπορεί αντίστοιχα με την επιστημονική του διάσταση.

Ο ΟΦΕΤ αποτελείται από τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, η οποία θα λειτουργεί και ως Ινστιτούτο Μελέτης νέων επιστημόνων. Οι βιομηχανίες του, με τα πρωτοποριακά και καινοτόμα σκευάσματά τους, αποτελούν τους πιο αξιόπιστους πρεσβευτές της Ελλάδας και της ελληνικής παραγωγής στις 72 και πλέον αγορές του εξωτερικού, στις οποίες εξάγει με το brand name by UNI-PHARMA & by InterMed. Και προφανώς, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι οι βιομηχανίες του Ομίλου UNI-PHARMA & InterMed, είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ως επίσημοι προμηθευτές των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η UNI-PHARMA, δημιουργήθηκε το 1963 από τον ανήσυχο φαρμακοποιό και ερευνητή Κλέωνα Τσέτη, ερευνά, αναπτύσσει και παράγει εγχωρίως με υψηλά standards (GMP) καινοτόμα προϊόντα για θεραπείες που βοηθούν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σήμερα, πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ, είναι η κυρία Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ. Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Γ.Γ. του ΔΣ του ΣΕΒ και Πρόεδρος του UN GLOBAL COMPACT NETWORK GREECE.

Η κυρία Ιουλία Τσέτη, επισημαίνει, ότι «στην Ελλάδα παράγεται βασική έρευνα, την οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίξουν, με στόχο οι νέοι επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα μας και ταυτόχρονα να δώσουμε την ελπίδα σε όσους επιθυμούν, να ακολουθήσουν το ερευνητικό πεδίο προκειμένου η Ελλάδα να μεταμορφωθεί σε Κόμβο Καινοτομίας και Αριστείας».

Στο πλαίσιο της εξωστρεφούς λειτουργίας του ο Όμιλος ΟΦΕΤ, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ευρύ επιστημονικό δίκτυο, αποτελούμενο από περισσότερες από 30 ερευνητικές ομάδες από τον ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο επιτρέπει στις βιομηχανίες του, να εκτελούν ερευνητικά έργα για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων, τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογιών αιχμής, μεταφέροντας την ακαδημαϊκή έρευνα από τον εργαστηριακό πάγκο στην κλινική πράξη.

Οι βιομηχανίες του ΟΦΕΤ τέλος, έχουν ενταχθεί στην ηγετική ομάδα των «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024», από το QualityNet Foundation, μέσα από το Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece». Η ένταξη επιχειρήσεων στη λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece» αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα και ανακοινώθηκε την Τρίτη 28 Μαΐου 2024.

Ο ΟΦΕΤ έχει υιοθετήσει τα SDG’s και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας. Και σε αυτό το πλαίσιο, εργάζεται άοκνα για να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό του αποτύπωμα, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένος στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και στο Ηθικό Επιχειρείν.

Το TELEIA στην πράξη

Οι δράσεις του κατευθύνονται στην στήριξη ευπαθών ομάδων της κοινωνίας, της επιστήμης, της νέας γενιάς αλλά και του Περιβάλλοντος. Και με το σύνθημα TELEIA, καταγράφει την εφαρμογή της φιλοσοφίας του στις εταιρικές αξίες. Το TELEIA περιλαμβάνει την Ομαδικότητα - Teamwork, την Αδιαπραγμάτευτη Ηθική – Ethos, τη Διαρκή Μάθηση- Learning, την Αριστεία-Excellence, και την Καινοτομία- Innovation όπως και την και Υπευθυνότητα - Accountability.

Από την περίοδο της πανδημίας ο ΟΦΕΤ απέδειξε ότι δεν κάμπτεται από τα δύσκολα και τα επείγοντα. Με τέσσερις μεγάλες δωρεές, του Unikinon (χλωροκίνη) και των αντισηπτικών (εκ μέρους των UNI-PHARMA & InterMed) προς το ελληνικό και κυπριακό υγειονομικό σύστημα, αλλά και προς τον ΕΟΔΥ και ειδικότερα προς τις Κινητές Ομάδες Υγείας του, κατέγραψε το πώς αντιλαμβάνεται χρέος του απέναντι στην κοινωνία και τον ασθενή, σε ώρα ανάγκης. Ένα χρέος, που εκπορεύεται από την Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΟΦΕΤ.