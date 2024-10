Οι 4 λέξεις με τις οποίες «κατακεραύνωσαν» τη Μέγκαν Μαρκλ - Φαρμάκι και για τον Χάρι

Τα εξ αμάξης άκουσαν η Μέγκαν Μαρκλ και ο σύζυγός της πρίγκιπας Χάρι από την πρώην σιδηρά κυρία και γνωστή δημοσιογράφο του Vanity Fair και του New Yorker, Τίνα Μπράουν, η οποία δεν μάσησε τα λόγια της για ακόμη μια φορά.

Η δημοσιογράφος μίλησε στη συνάδελφό της Τζάνις Μιν του Ankler, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τις αλλοπρόσαλλες επαγγελματικές κινήσεις του πρώην πριγκιπικού ζευγαριού που τα έχει κάνει θάλασσα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με το Παλάτι, ενώ η άποψή της ήταν πραγματικά η χειρότερη για την πρώην ηθοποιό που δεν κατάφερε –κατά την άποψή της- να φέρει εις πέρας το απολύτως τίποτα.

«Στην Αγγλία [κάποιοι] θα κάνουν συνεχώς καριέρα με το να ξεφτιλίζουν τον Χάρι. Αλλά στην πραγματικότητα, το θέμα με τον Χάρι είναι ότι είναι πολύ καλός στο να είναι ‘ο πρίγκιπας Χάρι’. Και αυτή είναι η τραγωδία όλου αυτού, ότι είναι το πιο ταλαντούχο μέλος της βασιλικής οικογένειας, χωρίς αμφιβολία, όσον αφορά το να είναι πρίγκιπας, το οποίο είναι το μόνο που ξέρει να κάνει... είναι πραγματικά κατά κάποιο τρόπο άψογος σε αυτό», είπε η Μπράουν για τον Χάρι που, οριακά, ήταν ένα καλό σχόλιο.

Η κουβέντα, όμως, πήρε επικίνδυνη τροπή, όταν η δημοσιογράφος ξεκίνησε να λέει την άποψή της για τη Μέγκαν Μαρκλ και εκεί, πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα καλό να πει.

«Νομίζω ότι [ο Χάρι] είναι εν πολλοίς δέσμιος της Μέγκαν. Το πρόβλημα με αυτή τη γυναίκα είναι ότι έχει τη χειρότερη κρίση απ’ οποιονδήποτε άλλο σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά η Μπράουν και συνέχισε με λίγο ακόμα δηλητήριο για την πρώην ηθοποιό και πρώην Δούκισσα του Σάσεξ: «Είναι τελειομανής στο να τα κάνει όλα λάθος. Το πρόβλημά της είναι ότι δεν ακούει. Έχει όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ζητάει τη γνώμη τους και μετά δεν την ακολουθεί. Κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Oι ιδέες της είναι χάλια».

Η Τίνα Μπράουν, που στο παρελθόν υπήρξε και βιογράφος της πριγκίπισσας Νταϊάνα και συγγραφέας του The Palace Papers: Inside The House Of Windsor - The Truth And The Turmoil, ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πρίγκιπας Χάρι συμβαδίζει «τυφλά» με όλες τις ιδέες της Μέγκαν, χωρίς να εκφράζει την δική του γνώμη. Συγκεκριμένα ανέφερε πως «Ο Χάρι στην παρούσα κατάσταση είναι σαν ένα αρνί έτοιμο για σφαγή. Την ακολουθεί στα τυφλά σαν παιδί, πραγματικά».

Όμως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη συγγραφέας εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά των Σάσεξ. Το 2022, η Μπράουν αποκάλεσε τον Δούκα «πολύ ορμητικό άνθρωπο» και ισχυρίστηκε ότι πολλοί σύμβουλοι του Παλατιού «πάντα πίστευαν ότι θα έφευγε καθώς ήταν πολύ εύθραυστος, νευρικός και κυρίως δυστυχισμένος με τους περιορισμούς της βασιλικής οικογένειας». Παράλληλα σημείωσε ότι αν και η απόφαση του ζευγαριού -να αποχωρήσει οριστικά από τη βασιλική ζωή- ήταν μια «καταστροφή σε όλους τους τομείς», η Μέγκαν και ο Χάρι θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν πιο ώριμα και με πολύ καλύτερες συνθήκες, αν βέβαια δεν ήταν τόσο «ξεροκέφαλοι».