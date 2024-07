Οι αριθμοί δεν λένε ψέμματα: 3+1 λόγοι που το Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ θα... μείνει στην ιστορία

Η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων βρίσκεται προ των πυλών και το Flash.gr εξηγεί, γιατί το Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ ενδέχεται να «μαγνητίσει» τα βλέμματα περισσότερο από κάθε άλλο της κορυφαίας αθλητικής γιορτής του πλανήτη.



3 μετάλλια, 4 όμιλοι, 12 χώρες. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ελλάδας. Συνολικά, στα γήπεδα της Λιλ και μετέπειτα του Παρισιού, θα εμφανιστούν 11 αθλητές από τις 3 NBA All Team. Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα), Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία), Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ (Καναδάς), Τζέισον Τέιτουμ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) από την All NBA First Team, οι Άντονι Ντέιβις (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), Κέβιν Ντουράντ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), Άντονι Έντουαρντς (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) από την All NBA Second Team και οι Ντέβιν Μπούκερ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), Στεφ Κάρι (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), Λεμπρόν Τζέιμς (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), Ταϊρίς Χάλιμπερτον (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) από την All NBA Third Team.



Μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα υπήρχαν περισσότεροι All NBA παίκτες (12), την ώρα που αν ο Καουάι Λέοναρντ δεν έθετε εαυτό εκτός ομάδας για να μπει ο Ντέρικ Γουάιτ, αυτό το ρεκόρ θα είχε ισοφαριστεί. Οι άλλοι 3 All NBA παίκτες που δεν θα δώσουν το «παρών» στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είναι οι Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία - αποκλείστηκε στο Προολυμπιακό τουρνουά του Πειραιά), Ντομάντας Σαμπόνις (Λιθουανία - αποκλείστηκε στο Προολυμπιακό τουρνουά του Σαν Χουάν) και Τζέιλεν Μπράνσον (δεν επιλέχθηκε στη δωδεκάδα των ΗΠΑ από τον Στιβ Κερ).



Επιπρόσθετα, θα υπάρχει ο MVP του NBA της σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία), ο αμυντικός της χρονιάς Ρούντι Γκομπέρ (Γαλλία), ο Rookie αυτής Βίκτορ Γουεμπανιαμά (Γαλλία), καθώς και ο πιο «clutch» Στεφ Κάρι (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής). Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο τέταρτος μόλις MVP του NBA που θα αγωνιστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Λεμπρόν Τζέιμς (2012), Κόμπε Μπράιαν (2008) και Μάικλ Τζόρνταν οι προηγούμενοι τρεις. Παράλληλα, θα υπάρχουν 13 εν ενέργεια MVP του NBA στο Παρίσι, Λεμπρόν Τζέιμς (4), Νίκολα Γιόκιτς (3), Γιάννης Αντετοκούνμπο (2), Στεφ Κάρι (2), Κέβιν Ντουράντ (1), Τζόελ Εμπίντ (1).



Είναι σαφές πως το κορυφαίο μπασκετικό ταλέντο δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις ΗΠΑ, αφού χώρες από ολόκληρο τον πλανήτη έχουν παίκτες στο μεγαλύτερο Πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ κάποιοι από αυτούς βρίσκονται και στις All NBA Teams. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ΗΠΑ, η Ελλάδα, η Σερβία και ο Καναδάς θα έχουν παίκτες από NBA All Team, την ώρα που το 1996, οι 12 NBA All Team παίκτες που συμμετείχαν (ρεκόρ μέχρι και σήμερα) ήταν Αμερικανοί.