Οι «Peaky Blinders» επιστρέφουν και γίνονται ταινία στο Netflix

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby, του αρχηγού μιας συμμορίας παρανόμων στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική συνέχεια της σειράς του Στίβεν Νάιτ, «Peaky Blinders» η οποία θα προβληθεί από το Netflix.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοφιλής σειρά άρχισε να προβάλλεται το 2013 στο BBC Two στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στο Netflix προστέθηκε το 2014. Η σειρά μεταφέρθηκε από το BBC Two στο BBC One το 2019, αφού η τέταρτη σεζόν της κέρδισε το BAFTA Καλύτερης Δραματικής σειράς. Συνολικά διήρκεσε έξι σεζόν.

Ο Τομ Χάρπερ (Tom Harper), ο οποίος σκηνοθέτησε πολλά επεισόδια της πρώτης σεζόν υπογράφει τη σκηνοθεσία σε σενάριο του δημιουργού της σειράς Στίβεν Νάιτ (Steven Knight).

«Φαίνεται ότι ο Tommy Shelby, δεν τελείωσε μαζί μου… Είναι πολύ ευχάριστο να συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του «Peaky Blinders». Αυτό είναι για τους θαυμαστές» είπε στο Deadline ο Μέρφι ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς.

Τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν μέσα στο έτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, με παραγωγούς εκτός τους Νάιτ και Μέρφι την Καρίν Μάνταμπαχ (Caryn Mandabach) και τον Γκάι Χέλι (Guy Heeley).

Η ταινία θα γυριστεί σε συνεργασία με το BBC Film.

«Οι Peaky πάντα είχαν μία ιστορία για την οικογένεια και έτσι είναι συγκλονιστικά υπέροχο που θα ενωθούμε ξανά με τον Στίβεν και τον Κίλιαν για να φέρουμε την ταινία στο κοινό σε όλον τον κόσμο μέσω του Netflix», ανάφερε ο Χάρπερ σε δήλωσή του.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που αυτή η ταινία πρόκειται να γίνει. Θα είναι ένα εκρηκτικό κεφάλαιο στην ιστορία του «Peaky Blinders» κατέληξε.