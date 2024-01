Ο Ολυμπιακός βρίσκε στο πρόσωπο του Μόουζες Ράιτ τον σέντερ που θα καλύψει το κενό του Νίκολα Μιλουτίνοβ και του Μουστάφα Φαλ. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικάνου το μεσημέρι της Παρασκευής (26/1), αφού νωρίτερα τον είχε προαναγγείλει με ανάρτηση στο Twitter, με το τραγούδι «Ενδέκατη Εντολή» της Νάνας Μούσχουρη.

Το συμβόλαιο του Ράιτ στον Ολυμπιακό θα έχει ισχύ ως τον Ιούνιο του 2025. Το μεσημέρι του Σαββάτου (27/1, 14:30), ο παίκτης αναμένεται στην Ελλάδα, ώστε να ενταχθεί στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Μόουζες Ράιτ ξεκίνησε στο κολέγιο του Τζόρτζια Τεκ, αγωνίστηκε με τους Πέλικανς στο Summer League, με αποτέλεσμα να υπογράψει με τους Κλίπερς. Λίγο καιρό αργότερα έμεινε ελεύθερος και αγωνίστηκε στη G-League (Άγουα Καλιέντε Κλίπερς), ενώ, πέρασε και από τους Μάβερικς.



Τη σεζόν 2022/23 αγωνίστηκε στην Κίνα με την Ζεγιάνγκ, μετρώντας 12.8 πόντους και 6.5 ριμπάουντ μέσο όρο σε 20 λεπτά συμμετοχής. Τον Δεκέμβριο του 2023 πήγε στην Τουρκία για λογαριασμό της Μερκεζεφέντι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025.



Το who is whο

Γεννήθηκε: 23/12/1998

Υπηκοότητα: ΗΠΑ



Ύψος: 2.06



Θέση: Πάουερ φόργουορντ/Σέντερ



Προηγούμενες ομάδες

Georgia Tech (2017–2021)



Agua Caliente Clippers (2021–2022)



Los Angeles Clippers



Dallas Mavericks

Texas Legends



Zhejiang Golden Bulls (2022–2023)



Shanxi Loongs



Merkezefendi Denizli Basket (2023-24)

Οι φετινοί αριθμοί του...



Σε σύνολο 5 αγώνων στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 26.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Ατομικές

All-NBA G League First Team (2022)



ACC Player of the Year (2021)



First-team All-ACC (2021)



ΑCC All-Defensive Team (2021)».