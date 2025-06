Ολυμπιακός: «Κατέθεσε πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ για τον Αντριέλσον»

Na mira de Grêmio e Santos, o zagueiro Adryelson do Lyon, virou alvo de disputa do Olympiacos, da Grécia, e Al-Jazira, dos Emirados Árabes. Ambos conversam com o time francês e sinalizaram com ofertas na casa de 3 milhões de euros.



