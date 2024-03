Τα βλέμματα ολόκληρης της μπασκετικής Ευρώπης στράφηκαν στο «ντέρμπι αιωνίων» της Πέμπτης (14/03) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Επρόκειτο για ένα από τα πιο συναρπαστικά ευρωπαϊκά ντέρμπι των τελευταίων ετών, όχι μόνο επειδή η ανταγωνιστή εικόνα φάνταζε προδιαγεγραμμένη, αλλά κυρίως επειδή διακυβεύονται πολλά όσον αφορά την προσπάθεια των δύο ομάδων ακόμα και για το πλεονέκτημα έδρας ενόψει Playoffs.



Ένα από τα κοινά που έχουν οι δύο «αιώνιοι» στην ευρωπαϊκή τους πορεία, εκτός από τους τίτλους και τα αμέτρητα Final Four στα οποία έχουν συμμετάσχει, είναι και οι «διπλοί πράκτορες». Οι παίκτες, δηλαδή, που έχουν φορέσει την φανέλα και των δύο ομάδων, ενώ δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά πέντε αθλητές που ευτύχησαν να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα τόσο με τον «δαφνοστεφανωμένο» όσο και με το «τριφύλλι» στο στήθος.



Το απόλυτο όνομα των «αιωνίων», Βασίλης Σπανούλης

Μπορεί οι δύο ομάδες να μην καυχιούνται και ιδιαίτερα για αυτό το κοινό όνομα που τους «ενώνει» μπασκετικά, όμως ο Βασίλης Σπανούλης υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία σε αμφότερες. Όχι μόνο έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα και με τον Παναθηναϊκό (2009) και με τον Ολυμπιακό (2012, 2013), αλλά το κατάφερε έχοντας αναδειχθεί MVP όλων των νικηφόρων Final Four στα οποία συμμετείχε. Από μόνη της, αυτή η συνθήκη μαρτυρά γιατί ο Kill-Bill αποτελεί το νούμερο ένα όνομα όταν μιλάμε για «διπλούς πράκτορες».



EUROKINISSI - INTIME

Ο στρατιώτης που άλλαξε στρατόπεδο αλλά παρέμεινε αγαπητός από όλους



Αν υπάρχουν λίγοι αθλητές που καταφέραν να φορέσουν τη φανέλα και των δύο μεγάλων ελληνικών ομάδων και παράλληλα να όλοι να τους θυμούνται περισσότερο με θετικές σκέψεις παρά με αρνητικές, ένας από αυτούς πρέπει να θεωρείται ο Στράτος Περπέρογλου. Μια ευγενική προσωπικότητα των ελληνικών παρκέ που μεταξύ άλλων έβαλε το λιθαράκι του στις τρεις Ευρωλίγκες που κατάκτησε, δύο με τον Παναθηναϊκό (2009, 2011) και μία με τον Ολυμπιακό (2013).

INTIME - INTIME

Ο κύριος «triple crown» εις διπλούν



Ο Δημήτρης Παπανικολάου υπήρξε καθοριστικός στην παρθενική ευρωπαϊκή κατάκτηση του Ολυμπιακού στη Ρώμη το 1997 αλλά και στο αξέχαστο triple-crown που έστεψε τους Πειραιώτες πρωταθλητές Ευρώπης και νταμπλούχους Ελλάδος. Ο 47χρονος πλέον παλαίμαχος, μπορεί να ταυτίστηκε κυρίως με την «ερυθρόλευκη», όμως έκανε το τολμηρό βήμα για να φορέσει τη φανέλα του «μισητού» αντιπάλου. Το εγχείρημά του αυτό στέφθηκε με επιτυχία αφού κατέκτησε ξανά το triple-crown χάρη στο «πράσινο» νταμπλ του 2007 και την «εντός έδρας» κατάκτηση της Ευρωλίγκας στην Αθήνα το ίδιο έτος.

EUROKINISSI - EUROKINISSI

Ο άνθρωπος που κατάκτησε τα πάντα με τους πάντες



Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στη «χρυσή» φουρνιά του ελληνικού μπάσκετ με αποκορύφωμα τις εθνικές επιτυχίες της 1ης θέσης στο Ευρωμπάσκετ και της 2η στο Μουντομπάσκετ το 2005 και το 2006 αντίστοιχα. Ωστόσο και σε συλλογικό επίπεδο μόνο άσχημα δεν τα πήγε αφού κατέκτησε την Ευρωλίγκα δύο φορές, μια με κάθε «αιώνιο» και συγκεκριμένα το 2002 ως παίκτης του Παναθηναϊκού και δέκα χρόνια αργότερα, το 2012 ως παίκτης του Ολυμπιακού. Να του πιστωθεί επίσης και η κατάκτηση του Γιούροκαπ με την Ντιναμό Μόσχας η οποία κοσμεί επίσης το πλούσιο παλμαρέ του.

INTIME - INTIME

Ο Έλληνας ΝΒΑερ που γεύτηκε την ευρωπαϊκή κορυφή και από τις δύο μεριές

Ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης είναι γνωστός μεταξύ άλλων για τη μακροχρόνια σταδιοδρομία του στο μπάσκετ με θητεία σε πολλές ελληνικές και ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ ήταν από τους πρώτους ΝΒΑερ της πατρίδας μας, έχοντας φορέσει για μια σεζόν τη φανέλα των Σιάτλ Σουπερσόνικς. Την ίδια στιγμή όμως, ξέρει πως είναι η γεύση της... ευρωπαϊκής σαμπάνιας αφού ήταν μέλος του πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκού το 2000 σε ηλικία 19 ετών, ενώ ήταν παρών για τον Ολυμπιακό στο ευρωπαϊκό του 2012 σε ηλικία 31 ετών.

EUROKINISSI - EUROKINISSI

Η ειδική περίπτωση που φέρει άρωμα διεθνές



Last but not least, η περίπτωση του Γκιόργκι Σερμαντίνι που έρχεται να «σπάσει» την ελληνική μονοτονία και να υπενθυμίσει ότι αποτελεί τον μοναδικό ξένο που έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα με τους δύο «αιώνιους». Το έκανε σε ηλικία μόλις 20 ετών όντας παίκτης του Παναθηναϊκού στην επιβλητική κατάκτηση του Βερολίνου το 2009, ενώ είχε μεγαλύτερη συμβολή στην back-to-back κατάκτηση του Ολυμπιακού στο Λονδίνο το 2012.



EUROKINISSI - EUROKINISSI

Αλέκος Χρυσικόπουλος