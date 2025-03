Ο Ολυμπιακός «έκλεισε» τα 100 και το εορταστικό κλίμα έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα της Δευτέρας(10/3). Το απόγευμα το «ερυθρόλευκο» σόου κορυφώθηκε, με τις εικόνες από τα 300 drones στον ουρανό του Πειραιά να προκαλούν δέος στους φίλους της ομάδας.

Τα drones σχημάτισαν οκτώ σύμβολα συνδεδεμένα με τον Ολυμπιακό, μέσα σε περίπου 13 λεπτά. Πρώτο και σημαντικότερο ήταν το έμβλημα των «ερυθρόλευκων» με τα πέντε αστέρια, ενώ το σόου συνέχισε με το νούμερο 100 ανάμεσα σε δάφνες. Ακολούθησαν οι κούπες των Conference και Youth League, η φανέλα της ομάδας, η κεφαλή ενός λιονταριού και στο τέλος το μήνυμα «WE KEEP ON DREAMING»(συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε) για το λαμπρό μέλλον της ομάδας.

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες

